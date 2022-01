Veja quem é o primeiro líder do BBB 22; confira a divisão entre Xepa e VIP

Douglas Silva se tornou o primeiro líder do BBB 22 nesta sexta-feira (22), após vencer disputa final. Rodrigo Mussi ficou com o anjo. A dupla venceu a "superprova" nesta tarde, e teve a oportunidade de disputar quem ficaria com qual atribuição.

A decisão foi na base da sorte. Os dois tiveram que escolher chaves para tentar ligar um carro, e quem ligasse primeiro ganhava o líder.

Rodrigo estará imune ao paredão, pois o anjo é autoimune. Ele decidiu o Monstro e também receberá um almoço especial com recado da família.

Douglas ganhou imunidade — a qual já tinha mesmo se não fosse líder — e o poder supremo de indicar uma pessoa ao paredão no próximo domingo (23).

Divisão Xepa e VIP BBB

Como líder, Douglas teve de escolher que levar para o VIP do BBB 22, consequentemente também definindo a Xepa. Confira as escolhas:

Vip

Douglas

Rodrigo

Pedro

Tiago

Paulo

Lucas

Luciano

Xepa

Bruna

Bárbara

Laís

Linn da Quebrada

Eslovênia

Vinicius

Maria

Naiara

Jessilane

Eliezer

Jade Picon

Arthur

Natália

Monstro

Como anjo, Rodrigo determinou o primeiro Monstro da semana. Os castigados serão Eliezer e Naiara, que deverão se revesar em um orelhão que ficará do lado de fora da casa. A cada toque, um deles deverá estar no local.