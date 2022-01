Saiba quando é a primeira festa do BBB 22

Desde que entraram no confinamento, os brothers e sisters do Big Brother Brasil (BBB) 22 falam sobre a famosa primeira festa do reality, que ainda não aconteceu. Os festejos do programa costumam acontecer às quartas e aos sábados.

No entanto, neste ano, não houve festa na primeira quarta-feira da edição, pois nem todos os participantes estavam na casa. O que rolou foi apenas um cooler com bebidas e comidas na primeira noite do programa, na segunda-feira (17).

O elenco de 20 participantes só ficou completo nessa quinta-feira (20), com a chegada de Arthur Aguiar, Jade Picon e Linn da Quebrada.

Afinal, quando será a primeira festa do BBB 22?

A primeira festa do BBB 22 vai ocorrer neste sábado (22), segundo confirmado pelo apresentador Tad A semana foi intensa na casa, com duas provas de imunidade, além de uma 'superprova' do Líder e do Anjo.

A atração musical que agitará a noite da casa mais vigiada do Brasil será Alok.