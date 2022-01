Prova do Líder e do Anjo do BBB 22: acompanhe ao vivo

Os confinados do BBB 22 realizam Prova do Líder e do Anjo, na tarde desta sexta-feira (21). Eles foram convocados por Tadeu Schmidt e se dividiram em duplas. Foi a primeira vez na história do programa que uma prova definiu dois poderes no reality.

"Pela primeira vez em 20 anos de BBB, uma mesma prova vai definir Anjo e Líder. Acabou a divisão entre Pipoca e Camarote. Você são a mesma coisa", disse o apresentador do reality.

Brothers precisam montar quebra-cabeças. Vence a dupla que montar o trajeto mais rápido com as peças do jogo. Todas as 30 peças precisam ser utilizadas

Duplas formadas:

1º - Rodrigo e Douglas - Tempo: 172.50 segundos

2º - Arthur e Luciano - Tempo: 191.19 segundos

3º - Eslovênia e Tiago - Tempo: 216.57 segundos

4º - Linn da Quebrada e Jessilane - Tempo: 263.93 segundos

5º - Natália e Pedro Scooby - Tempo: 314.41 segundos

6º - Laís e Naiara - Tempo: Não concluíram

7º - Jade e Eliezer - Tempo: 434.14 segundos

8º - Maria e Lucas - Tempo:

9º - Bárbara e Brunna - Tempo:

10° - Vyni e Paulo - Tempo:

Duplas eliminadas

A médica goiana Laís, do 'Pipoca', e Naiara Azevedo, do 'Camarote', foram as primeiras a não conseguirem concluir a prova. Confusas com o trajeto proposto pelo quebra-cabeça, elas chegaram ao tempo limite da disputa e foram eliminadas pelo apresentador Tadeu Schmidt.