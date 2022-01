BBB 22: Pedro Scooby oferece beijos e leva fora do cearense Vinicius

O surfista Pedro Scooby ofereceu beijos no cearense Vyni, de 23 anos, logo no início da manhã desta sexta-feira (21), quando a casa listava quem poderia formar o primeiro casal da edição do Big Brother Brasil 2022.

"Tem mais casal que tô achando maneiro que pode acontecer", disse Scooby. Interessado em viver um romance na casa, o cearense pediu ajuda do surfista:

Legenda: Mal amanheceu e a casa já discutia que poderia ser o novo casal. Cearense interessado em entrar no romance. Foto: Reprodução/TV

Vyni Cearense no BBB "Pedro, arruma pra mim, pelo amor de Deus".

Vyni só não esperava uma resposta divertida do marido de Cíntia Dicker. "No ruim, eu te dou uns beijos, tá?", relatou.

O cearense de Crato não só recusou como deu alfinetada.

encerrou Vyni "Tenho alergia a homem casado. Quero não! Vou pedir no confessionário para mim. Tô necessitado".