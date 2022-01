Almocei no restaurante da família do Vyni, o cearense do BBB 22, e vim contar como foi

Este texto vai te deixar com fome. Então, a minha dica é você ir logo preparando um cuscuz. E que tal combinar com ovo? Daqui a pouco, eu explico essa escolha. É que o Vyni tinha uma maneira peculiar de comer aquele alimento que a galinha anuncia quando vai trazer ao mundo. Mas, antes, preciso compartilhar a minha alegria de ter almoçado no restaurante da família do BBB do Cariri.

O Pirão de Costela fica na rua Vicente Leite, no Crato. Leva o nome por causa do prato da casa, a costela de gado cozida e servida com acompanhamentos. O mais famoso é o pirão, a mistura entre a farinha de mandioca e o caldo da carne. Mas eu não pude provar dessa iguaria. É trabalhosa, só servem no fim de semana. Eu fui numa quarta-feira. Mas, além de já ter desculpa para sábado ou domingo, não saí de bucho vazio.

Legenda: Saboreei um baião de dois coberto com queijo ralado, carne de sol, tomate em rodela, cebola refogada e um macarrão que é a cara da minha vó Foto: Márcio Silvestre

Saboreei um baião de dois coberto com queijo ralado, carne de sol (que também é famosa entre os clientes), tomate em rodela, cebola refogada e um macarrão que é a cara da minha vó: temperado na verdura e passado na manteiga, bem soltinho.

Aliás, a comida no restaurante do Vyni é de vó mesmo. Dona Quinha, 72 anos, domina as receitas. Faz tudo de cabeça. O atendimento é o pai de Vyni quem organiza. Seu Cicinho, 45 anos, herdou do pai, Seu Branco, falecido em 2013, o negócio e a tradição de trabalhar no ramo de alimentos. Ele atende e faz as entregas.

Legenda: No almoço, tive a companhia de Dona Quinha, 72 anos, avó do BBB. Ela quem faz os quitutes. O atendimento ao cliente é feito pelo pai de Vinicius, Seu Cicinho Foto: Márcio Silvestre

O restaurante, criado em 1993, vai completar três décadas. Foi construído num tempo em que esse ponto da cidade tinha poucas casas, mas já ostentava uma vista panorâmica da cidade. O mirante é uma atração do local e divide espaço com a lavanderia, que Vyni costumava usar como cenário nos stories.

Em 29 anos, o restaurante permaneceu pequeno e familiar. Tem poucos funcionários. Vyni era um deles. Ajudava atendendo o telefone e anotando pedidos. "Tenho muito orgulho do meu filho!", diz seu Cicinho.

Legenda: O restaurante, criado em 1993, ostenta uma vista panorâmica da cidade. O mirante é uma atração do local e divide espaço com a lavanderia, que Vyni costumava usar como cenário nos stories Foto: Márcio Silvestre

Vyni, que ainda é chamado de Marquim pela vó e por vizinhos, enveredou na influência digital. Mas não perdeu a oportunidade de aprender com Dona Quinha alguns segredos.

A avó conta que o neto insistiu em decorar o preparo do arroz branco temperado no alho frito depois de amassado no pilão. Coisa de vó, né? Vyni sabe também como fazer feijão, cuscuz.

Dona Quinha avó de Vyni "O prato preferido dele é arroz, feijão mulatinho, batata frita, tomate e queijo ralado por cima."

Nada de carne? Nada de costela! Vyni veio mesmo para revolucionar a família. Ele adora cuscuz e também gosta de ovo. E é aqui que conto o segredo. Se for frito, a vó diz que ele só come a clara. Se for cozido, ele só come a gema. Vyni sabe o que quer. E já não tem mais desculpa para ficar só lavando a louça na cozinha do BBB. Mãos à obra, Vyni. Faça do jeito que Dona Quinha ensinou!