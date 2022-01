Brunna encerra prova do líder aos 212 segundos, mesmo tempo da música de Ludmilla em sua homenagem

Durante a prova do líder do Big Brother Brasil 22 (BBB22), realizada nesta sexta-feira (21), a participante Brunna Golçalves, 30, encerrou a competição aos 212 segundos. Esse tempo tem o mesmo nome de música que Ludmilla compôs em homenagem à esposa. Surpresa, Ludmilla ressaltou a conexão dela em suas redes sociais.

No Twitter, a cantora compartilhou uma publicação que brincava com o tempo da prova, como se Brunna tivesse feito a marcação propositalmente, para ajudar no marketing da canção. Na legenda, Ludmilla soltou a surpresa pela coinciência.

Ludmilla Cantora "Não acredito que a Brunna terminou a prova com os segundos cravando o nome da música nova de saudade que eu fiz pra elaaaaa, a conexão"

Não acredito que a Brunna terminou a prova com os segundos cravando o nome da música nova de saudade que eu fiz pra elaaaaa, a conexão🤏🏾 https://t.co/cXrfOtebLH — LUDMILLA 🍹 (@Ludmilla) January 21, 2022

Nesta semana, a artista já havia compartilhado em suas redes sociais que iria lançar a música "212", composição que representa a saudade que está sentindo da bailarina confinada na casa mais vigiada do Brasil.

Legenda: Na disputa pela primeira liderança do BBB22, prova pedia que participantes encaixassem as peças de um quebra-cabeça. Foto: Reprodução/Twitter

Também no Twitter, a cantora ainda confirmou que o título da música é inspirado no perfume que a bailarina usa. "É nome do perfume dela", detalha. Segundo o portal Papel POP, a canção foi criada no último final de semana e já deverá ser lançada na próximo, contendo um tom melancólico.

CASADAS NO CARTÓRIO

Em 2019, Ludmilla e Brunna se casaram oficialmente em 2019, em um casamento surpresa organizado por Ludmilla. Já em 2021, renovaram os votos do casamento em cerimônia ocorrida em Curaçao, no Caribe.

O casal também publicou uma mensagem contra a homofobia. "Dedicamos a todos que por algum motivo não podem demonstrar o amor de vocês em público, mas um dia vocês vão lembrar de tudo que passaram e vão dizer valeu a pena, eu já fui uma de vocês, acreditem no amor", escreveram.