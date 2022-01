Conheça 22 participantes LGBTQIA+ que estão neste BBB ou já passaram pelo reality

Vinte anos de história e 22 edições. O Big Brother Brasil (BBB) se tornou o reality de maior sucesso no Brasil e um dos principais no mundo. Contando com a edição atual, são 357 participantes das mais diversas raças, crenças, idades, orientações sexuais e identidades de gênero.

Entre os ex e atuais BBBs, 37 brothers e sisters se identificam como pessoas LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Quer, Intersexuais, Agênero e mais).

A diversidade está presente no BBB e tem sido mais debatida e vivida nas edições mais recentes. No BBB 22 há seis pessoas LGBTQIA+, empatando com o BBB 21 na maior quantidade de pessoas assumidas em uma única edição.

Conheça participantes LGBTQIA+ do BBB

Brunna Gonçalves

Legenda: Brunna Gonçalves é carioca e nome no elenco do BBB 22 Foto: Divulgação/TV Globo

A dançarina Brunna Gonçalves, do BBB 222, é abertamente bissexual. A sister carioca é, inclusive, casada com a cantora Ludmilla, que também é bi.

Linn da Quebrada

Legenda: Linn da Quebrada é atriz e cantora. Ela faz parte do elenco do BBB 22 Foto: Divulgação/TV Globo

A sister do BBB 22 Linn da Quebrada, ou Lina Pereira, é travesti. A artista é a segunda participante do BBB que é travesti e a primeira após mais de dez anos, quando Ariadna Arantes entrou no BBB 11.

Luciano

Legenda: Luciano é participante do BBB 22 Foto: Reprodução/TV Globo

O brother Luciano, do grupo Pipoca do BBB 22, se declarou bissexual no programa. Ele falou que já se relacionou várias vezes com homens e mulheres, e assumiu que beijou já uma drag queen. Atualmente, ele namora uma mulher e sempre está falando sobre poliamor no BBB 22.

Maria

Legenda: Maria é atriz e cantora. Ela faz parte do elenco do BBB 22 Foto: Reprodução/TV Globo

A atriz e cantora Maria, do BBB 22, também é outra participante bissexual.

Tiago Abravanel

Legenda: Tiago Abravanel no elenco do BBB 22 Foto: Reprodução/TV Globo

Tiago Abravanel, do BBB 22, é gay e casado com Fernando Poli. Os dois têm um relacionamento aberto e Fernando, inclusive, liberou o marido para dar selinhos no reality.

Vinícius

Legenda: Vyni é cearense e participante do BBB 22 Foto: Reprodução/TV Globo

O cearense Vinícius, o Vyni, de 23 anos, é gay. Durante o confinamento no BBB 222 ele já falou sobre ter sofrido preconceitos fora da casa do BBB.

Gil do Vigor

Legenda: Gil do Vigor participou do BBB 21 Foto: TV Globo/João Cotta

Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, nunca escondeu sua sexualidade no BBB 21, sempre falando sobre ser gay e sobre suas experiências. No reality, ele inclusive protagonizou um beijo com Lucas Penteado, que é bi.

O beijo gerou uma das noites mais polêmicas da edição. Lucas foi acusado de beijar Gil para "fazer VT".

João Luiz

Legenda: João Luiz participou do BBB 21 Foto: TV Globo/João Cotta

O professor João Luiz Pedrosa, do BBB 21, é gay e entrou quase casado, com o namorado Igor, com quem vive até hoje.

Karol Conká

Legenda: Karol Conká participou do BBB 21 Foto: TV Globo/ João Cotta

A personagem mais polêmica do BBB 21, Karol Conká, é uma mulher bissexual e sempre fez questão de defender a diversidade. Hoje ela está namorando o jogador de futebol Polidoro.

Lucas Penteado

Legenda: Lucas Penteado participou do BBB 21 Foto: TV Globo/ Sergio Zalis

Lucas Penteado, do BBB 21. é bissexual. Ele inclusive fez parte do beijo gay polêmico com Gil do Vigor em uma festa na segunda semana do programa. Aliado a outras pressões do jogo, o ator acabou desistindo do programa.

Lumena Aleluia

Legenda: Lumena participou do BBB 21 Foto: TV Globo/João Cotta

Lumena Aleluia entrou na casa do BBB 21 namorando uma mulher. Ela é lésbica e sempre defendeu a bandeira da sua sexualidade no reality.

Pocah

Legenda: Pocah participou do BBB 21 Foto: TV Globo/João Cotta

A cantora Pocah é mais uma participante bissexual do BBB 21. Casada com um homem, a artista nunca escondeu que também gosta de mulheres.

Victor Hugo

Legenda: Victor Hugo participou do BBB 20 Foto: TV Globo/Cesar Alves

O psicólogo Victor Hugo, do BBB 20, é gay e sempre levantou a bandeira LGBTQIA+. Na edição, ele inclusive foi centro de uma polêmica, pois acabou se apaixonando pelo brother Guilherme Napolitano, que é hetero e, na época, estava em uma relação com a participante Gabi Martins.

Marcela McGowan

Legenda: Marcela McGowan participou do BBB 20 Foto: TV Globo/Victor Pollak

A médica Marcela McGowan, do BBB 20, é bissexual. No reality, ela engatou um romance com Daniel, que não durou fora da casa. Atualmente, ela namora a cantora Luiza, que fazia dupla com Maurílio.

Daniel Lenhardt

Legenda: Daniel Lenhardt participou do BBB 20 Foto: TV Globo/Victor Pollak

Ingressante no BBB 20 por meio da casa de vidro, Daniel Lenhardt engatou um romance com Marcela, mas sempre deixou claro ser bissexual.

Mahmoud Baydoun

Legenda: Mahmoud participou do BBB 18 Foto: TV Globo/Paulo Belote

O sexólogo Mahmoud Baydoun, do BBB 18, entrou na casa prometendo um casal gay, mas não teve sucesso. Ele foi o sexto eliminado do reality e hoje em dia segue falando sobre sexualidade nas redes sociais.

Clara Aguilar

Legenda: Clara Aguilar participou do BBB 14 Foto: TV Globo / frederico Rozario

O primeiro casal lésbico do BBB foi formado entre Clara Aguilar e Vanessa Mesquita. O relacionamento das duas sempre foi cercado de polêmicas. pois fora da casa Clara, que é bissexual, já havia sido casada com um homem, com quem teve um filho.

Vanessa Mesquita

Legenda: Vanessa participou do BBB 10 Foto: TV Globo/ Fred Rozário

A vencedora do BBB 14, Vanessa Mesquita, apesar de na época não se assumir bissexual, formou um casal com Clara Aguilar.

Ariadna Arantes

Legenda: Ariadna participou do BBB 11 Foto: TV Globo/ Fred Rozárioa

Ariadna Arantes fez história no BBB 11. Ela foi a primeira mulher trans a participar de uma edição do programa. Em 2021, ela participou do 'No Limite'.

Angélica Morango

Legenda: Angélica participou do BBB 10 Foto: TV Globo/ Fred Rozárioa

O BBB 10 foi marcante para pessoas LGBTQIA+. Angélica Martins, conhecida como Morango, é abertamente lésbica e formou o grupo dos Coloridos, junto com Dicésar e Serginho.

Dicésar

Legenda: Dicésar participou do BBB 10 Foto: TV Globo/ Fred Rozário

Dono do bordão "Adógo", Dicésar Ferreira é gay e trabalha como drag queen, pelo nome de Dimmy Kieer. No BBB 10, ele conquistou o público e ficou em quinto lugar.

Serginho Orgastic

Legenda: Serginho participou do BBB 10 Foto: TV Globo/ Fred Rozário

Outro participante do BBB 10 que fez história foi Serginho Orgastic. O influenciador, que ficou famoso no extinto Fotolog, não economizava na "pinta" e sempre discutia com Marcelo Dourado, que era apontado por suas atitudes homofóbicas.

Atualmente, Serginho se considera uma pessoa não-binária, pois não se encaixa no gênero masculino nem feminino.