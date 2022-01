Dj Alok agita primeira festa do BBB 22 neste sábado (22)

O dj Alok irá comandar a tão esperada primeira festa do Big Brother Brasil 22 neste sábado (22). O músico confirmou o show e prometeu muita animação. "O 'Hey Brothers' vai ser diferente! Bora dar aquela agitada na casa mais vigiada do Brasil!", escreveu em publicação nas redes sociais. O programa vai ao ar às 22h15 na Tv Globo, logo após a novela "Um Lugar ao Sol".

Amanhã o “HEYYY BROTHERSSS” vai ser diferente! Nos vemos na primeira festa do BBB22! — Alok (@alokoficial) January 22, 2022

Esta é a quarta vez de um dos maiores djs do mundo do BBB. Alok também foi atração das edições 18, 20 e 21 do programa.

O anúncio logo fez sucesso na internet e o público pediu para Alok tocar "Un Ratito", sua nova música, que conta com a participação da campeã do BBB 21, Juliette.

Fã declarado do reality, o dono dos hits "Hear me Now" e "Ocean" já comentou sobre a importância do programa na televisão brasileira. "É muito interessante ver como o programa coloca em discussão e relevância temas sociais e assuntos muito atuais. E também como sabe se reinventar no atual cenário em que as redes sociais estão lado a lado da televisão", disse.