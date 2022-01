Jade Picon revela preferência romântica no BBB 22: 'estou acostumada a pegar quem beija os meus pés'

O clima de romance começou a envolver os participantes do Big Brother Brasil 22 na festa de ontem (26). Após Eslovênia e Lucas protagonizarem o primeiro beijo da casa motivados por Pedro Scooby, o surfista também provocou Jade Picon, questionando quando ela e Paulo André ficariam. Em resposta, a influencer confessou: "eu estou acostumada a pegar quem beija o meu pé".

Segundo o UOL, Scooby tem se mostrado o maior entusiasta do casal, que em diversos momentos foi foco de comentários da internet sobre a química entre eles.

Jade e Paulo conversando sobre paralisia do sono as 04:30 da madrugada e ensinando o que é química #BBB22 pic.twitter.com/pSCgpGucBL — Escolhas da Ju (@escolhasdaju) January 27, 2022

No entanto, apesar da atração que tem acontecido entre Jade e Paulo, a sister admitiu que o beijo provavelmente não acontecerá, uma vez que os dois são "egocêntricos", em sua visão. Após o comentário, os participantes do reality riram da situação, chegando a chamar o atleta que acompanhava a conversa de longe.

CORAÇÃO NO CASAL

Na academia do BBB, o atleta Paulo André juntou os bonequinhos dele e de Jade, colocando um coração sobre os dois. Logo que Douglas Silva entrou para treinar, Pedro Scooby avisou ao amigo: "Deixa eu te falar uma parada. Foi ele que montou, tá?".

Legenda: Atleta Paulo André coloca coração sobre avatar dele e de Jade Picon. Foto: Reprodução/Globo.

De acordo com o Gshow, Douglas se surpreendeu com a atitude e declarou. "Eu nem vou colocar essa pilha, but... é tudo contigo!". Scooby, por sua vez, riu da situação: "Que casalzinho lindo!".