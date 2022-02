Jade Picon aprende a varrer dentro da casa do BBB 22 e vira meme na internet

Jade Picon já virou foco na internet quando precisou lavar louça, espremer uma laranja ou amassar a própria banana na casa do BBB 22. Durante a tarde desta terça-feira (1º), a milionária mais uma vez se deparou com uma situação fora de sua realidade, que virou alvo de memes nas redes sociais. Hoje, aprendeu a varrer uma cozinha.

A integrante de grupo "Camarote" foi ensinada pelo participante Arthur Aguiar a segurar uma vassoura do modo correto, sendo alvo de risadas e brincadeiras dos próprios participantes. Conforme o Notícias da TV, do Uol, a situação começou após a sister pegar utensílios para ajudar a varrer a cozinha da xepa.

"Toma, bora fazer alguma coisa!", disse ela ao entregar uma das vassouras para Paulo André (PA). O atleta, surpreso, respondeu: "Tá de sacanagem, né? Eu lavo a louça que ela suja e ela ainda mete uma dessa!". Apesar da reclamação, também começou a limpar o cômodo.

O Arthur Aguiar estava ensinando como varrer a casa para a Jade Picon. #BBB22 pic.twitter.com/sKvhAJySrj — Tracklist #BBB22 (@tracklist) February 1, 2022

No entanto, logo que iniciaram o processo de limpeza, Jade deixou evidente que não era acostumada com aquilo, chegando a pisar no pó após mover um tapete de lugar. "A Jade varrendo tá muito engraçado! Você tá pisando na própria sujeira!", brincou Pedro Scooby.

"Jade, pelo amor de Deus!", exclamou Paulo, enquanto Laís Caldas soltou: "É uma duplinha!". Em sua defesa, PA rebateu: "Duplinha não! Olha a diferença do que eu já varri para o que ela já varreu".

Movendo a cadeira da xepa para conseguir limpar melhor, Jade não demonstrou estar abalada. "Nossa! Mas é uma competição? Que coisa! Pelo menos eu tive a iniciativa de pegar numa vassoura", respondeu ela. "Eu acho que eu varro mal, mas a Jade!", brincou Tiago Abravanel.

ENSINANDO A VARRER

Depois de assistir à tentativa da influencer de limpar o local, Arthur se intrometeu na conversa. "Ela varre anatomicamente ao contrário! O que está acontecendo? Tu quer aprender a varrer?". Com leveza e tranquilidade, a influencer aceitou a aula, declarando que estava aprendendo muita coisa no BBB.

Arthur ensinou como segurar na vassoura, o movimento para puxar a sujeira e os cuidados que ela deveria ter durante a limpeza. O brother imitou o jeito que Jade estava varrendo, levando o pó para o próprio pé, e demonstrou a maneira correta de fazer.

Segundo o Notícias da TV, do Uol, Jade foi para o banheiro limpar e organizar as prateleiras depois da cozinha. "Vem ajudar Arthur, você reclama do banheiro!", soltou para o colega de confinamento. Em resposta, o ator ironizou: "vem varrer aqui então pra tu ver!".

CONFIRA AS REAÇÕES

arthur "caralho ela varre anatomicamente ao contrário" kkkkkkkkkkkk a jade não tem pazpic.twitter.com/55gnwPi0D2 — thay picão (@seekingmbv) February 1, 2022

o arthur ensinando a jade varrer é a mesma vibe minha e da minha mãe — Mii (@drwbizzlee) February 1, 2022

único sentimento obscuro que tenho pela jade picon eh INVEJA



mano a mina não sabe VARRER um chão imagina a realidade paralela que essa bicha vive que sonho — tai (@TAILANJA) February 1, 2022