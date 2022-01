BBB 22 invade mercado popular de Fortaleza com biquíni de crochê da Jade Picon a chapéu de Scooby

Que o Big Brother Brasil dita moda isso não é novidade. Seja o brinco de pena de Sabrina Sato, a papete tratorada de Manu Gavassi ou as camisas com cropped de Juliette, a cada temporada acessórios e roupas usados pelos participantes viram objetos de desejo pelo público. A trend da vez é o biquíni de crochê usado por Jade Picon.

O biquíni lilás com flores coloridas feito de crochê foi até visto em uma feira na Praça da República, em Belém (PA). Em entrevista à Revista Glamour, a crocheteira Roselene Tourinho conta que a produção foi a partir de uma encomenda e custa entre R$ 80 a R$ 100, conforme o tamanho. A peça usada pela influenciadora digital é da marca Sou Feline e custa R$ 379.

o impacto da jade pic.twitter.com/kXcrFuz1ca — saquinho de lixo (@saquinhodelixo) January 24, 2022

Aqui em Fortaleza, embora ainda não seja vendido o modelo igual ao de Jade, é possível encontrar biquínis de crochê a partir de R$ 80. Na banquinha do Seu Marcelo, localizada no primeiro andar do Mercado Central, o permissionário conta que a procura pela peça é grande. “São quatro dias pra produzir, no dia que a gente traz já acaba”.

Legenda: Biquíni de crochê pode ser encontrado no Mercado Central Foto: Fabiane de Paula/SVM

Também com loja no Mercado Central, Ozirene Galvão aproveita as tendências usadas pelos BBBs e famosos para vender mais. “Tem conjunto de short e top, que a gente chama de conjunto das blogueiras, top de crochê, maiô, calça e já vamos providenciar o modelo da Jade, daqui uns 15 dias vamos ter disponível”, conta. Os preços variam de R$ 130 a R$ 200.

Ozirene Galvão permissionária dona da Ozirene Fashion Quando elas vestem, quem tá fora quer igual, mesmo modelo, mesma cor. O pessoal já chega procurando: tem o short de crochê da Brunna? Ajuda muito a gente a melhorar as vendas, ainda mais nesse período que o comércio está mais parado”.

Legenda: Conjunto de top e short de crochê também é tendência de moda Foto: Fabiane de Paula/SVM

Croppeds com recortes

Outra tendência muito usada por Jade na casa são croppeds com recortes assimétricos e tiras demarcando a cintura. A permissionária Adriana Gomes usa como estratégia vender essas peças desde o BBB passado e garante ser um sucesso.

Legenda: Decotes e recortes também fazem sucesso nos looks de Jade Picon Foto: Fabiane de Paula/SVM

Adriana Gomes permissionária Começou com a Juliette, incorporamos do BBB passado até agora. Tinha muita gente procurando e foi uma forma de alavancar as vendas”.

No catálogo da Marlu Store, localizada no Galpão Pequeno Empreendedor na José Avelino, as blusas, vestidos, saias e croppeds custam entre R$ 12 e R$ 25.

Legenda: Lojas apostam em modelos usados por Juliette no BBB 21 Foto: Fabiane de Paula/SVM

‘Adorei seus óculos’

O cearense Vyni também não fica de fora da lista. A armação de óculos elogiada por Jade Picon também pode ser encontrada nas ruas do Centro de Fortaleza com preços que variam de R$ 20 a R$ 45.

Esse diálogo é pura cultura cearense.



Jade Picon: Adorei seu óculos.@vyniof: Obrigado, foi 2 reais!



Dos mesmos criadores de “Essa blusinha? Foi 10 reais no centro”

pic.twitter.com/2qAyvYxR2W — Fortaleza Ordinária (@fortalordinaria) January 20, 2022

O modelo em específico é uma armação redonda em metal dourado. Na Cordeiro Joias, localizada no Mercado Central, o modelo é um dos mais procurados.

Legenda: Armação usada por Vyni é muito procurada nas feiras Foto: Fabiane de Paula/SVM

Animal print

Tendência fashionista clássica, a estampa animal print é uma das paixões de Jessilane. A sister já foi vista com saia e top. As peças pelos galpões da José Avelino são facilmente encontradas e em diferentes versões.

Legenda: Saia em estampa animal print é vendida por R$ 25 na José Avelino Foto: Fabiane de Paula/SVM

A vendedora Rebeca Késsia relata que a procura sempre é muito grande pelas saias e acredita que as vendas devem aumentar ainda. “Ano passado, por causa da Juliette, nós vendemos muito. Com certeza vamos querer fazer esse ano também”.

Copiando o look de Pedro Scooby

Mas não são só os looks de Jade Picon que têm virado objeto de desejo. Pedro Scooby e Paulo André são constantemente vistos usando bucket hats, também conhecidos como chapéu do Seu Madruga. O acessório também é utilizado por Bárbara e até a própria Jade.

Legenda: Paulo André e Pedro Scooby são adeptos do bucket hat no BBB Foto: Reprodução

Originalmente, o modelo era utilizado por pescadores no início dos anos 1900 para proteção contra a chuva. No final da década de 1970 e início de 1980, a peça foi incorporada por rappers e pela comunidade hip-hop.

Legenda: Acessório é vendido por R$ 20 no Mercado Central em diversas cores Foto: Fabiane de Paula/SVM

O bucket hat voltou à moda nos últimos anos e, hoje, é encontrado facilmente. Logo na entrada do Mercado Central, na loja Ceará Castanha, o modelo é vendido por R$ 20 e em cores variadas: vermelho, preto, azul, amarelo.