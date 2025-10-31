Diário do Nordeste
Ceará

Criança cearense recebe benção do papa Leão XIV no Vaticano

Os pais da cearense receberam uma dica de um padre que já havia visitado o Vaticano, para que o encontro fosse possível

Gabriel Bezerra* 25 de Setembro de 2025
Mulheres de costas durante as aulas do projeto

Opinião

Ceará cria 1º auxílio econômico do Brasil para mulheres vítimas de violência empreenderem

Projeto já chegou em 10 cidades cearenses

Foto frontal Bruna Damasceno
Bruna Damasceno 16 de Julho de 2025
Foto que contém barracas com manequins e peças de roupas na Feira da Madrugada de Fortaleza

Negócios

Feira da Madrugada muda paisagem do Centro, movimenta 5 mil feirantes e luta por legalização

Luciano Rodrigues 27 de Junho de 2025
Estacionamento do Mercado dos Peixes

Negócios

Da rodoviária ao aeroporto: estacionamentos de Fortaleza cobram entre R$ 5 e R$ 70; veja locais

Pontos turísticos e locais de grande circulação apresentam mudanças significativas nas cifras a serem pagas por veículos

Luciano Rodrigues 17 de Fevereiro de 2025
Atirador apontou arma para vítima na entrada da UPA

Segurança

Homem é perseguido e morto ao entrar na UPA do bairro Messejana, em Fortaleza

Vítima era fichada na polícia por roubo

Redação 09 de Junho de 2024
Estrutura do Mercado Central

Ceará

Sarto anuncia reforma do Mercado Central de Fortaleza no valor de R$ 4,5 milhões

Obras iniciam a partir de próxima segunda-feira (20)

Redação 17 de Maio de 2024

Negócios

BBB 22 invade mercado popular de Fortaleza com biquíni de crochê da Jade Picon a chapéu de Scooby

Acessórios e roupas usadas pelos participantes do Big Brother Brasil viram objeto de desejo do público e são estratégias de vendas do comércio popular local

Lívia Carvalho 25 de Janeiro de 2022

Metro

Feirantes tentam resgatar mercadorias que sobraram após incêndio no Casarão dos Fabricantes

Mercadorias que não foram atingidas pelas chamas foram empilhadas na calçada do Mercado Central

Redação 06 de Setembro de 2020

Metro

Casarão dos Fabricantes amanhece com estrutura interna destruída após incêndio

Bombeiros isolaram ruas do entorno devido ao risco de desabamento da edificação

Redação 06 de Setembro de 2020

Metro

Casarão dos Fabricantes corre o risco de desabar em razão de incêndio, segundo os Bombeiros

A edificação é uma das mais antigas da cidade de Fortaleza e está em processo de tombamento provisório 

Paulo Sadat e Ranniery Melo 05 de Setembro de 2020