Homem é perseguido e morto ao entrar na UPA do bairro Messejana, em Fortaleza

Uma câmera de segurança da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizada no bairro Messejana, registrou um homem armando entrando na unidade de saúde para matar uma pessoa que estava na unidade de saúde, na tarde de domingo (9). A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e da Polícia Militar foram acionadas ao local após o crime.

Em vídeo divulgado nas redes sociais é possível observar o suspeito do crime chegar de bicicleta na unidade de saúde. A vítima está subindo a rampa de acesso na entrada da UPA, quando percebe o homem armando na direção dele e corre. Ao mesmo tempo, um segundo homem é visto correndo em direção ao atirador.

Veja momento do crime:

Outras pessoas que estavam sendo atendidas correm com medo de possíveis disparos. O atirador persegue a vítima pela lateral da entrada da unidade de saúde e efetua os disparos. Em seguida, o suspeito passa pelo segundo homem que entrou correndo com ele e os dois fogem do local;.

Vítima era fichado na polícia

Segundo informações policiais, o homem morto dentro da unidade de saúde tinha 23 anos, e foi atingido por disparos de arma de fogo. A vítima tinha passagens na polícia por roubo.

Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada para a ocorrência e colheu indícios que auxiliarão nas investigações, que estão a cargo do DHPP.