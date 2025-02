Da rodoviária ao aeroporto: estacionamentos de Fortaleza cobram entre R$ 5 e R$ 70; veja locais

Após a decisão do governador Elmano de Freitas (PT) de barrar o aumento do preço do estacionamento da Arena Castelão, o valor pago por motoristas de veículos em Fortaleza entrou em discussão. A variação nas cifras, pelo menos em equipamentos turísticos ou de grande circulação de pessoas, pode ultrapassar os 1.400%.

Os principais veículos, carros e motos, independentemente do porte, podem ter que desembolsar cifras das mais variadas naturezas. Nos locais pesquisados e percorridos pela reportagem do Diário do Nordeste, o mais barato foi encontrado no Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé, no bairro de Fátima.

A administradora do espaço divide entre carros e motos os preços cobrados no local. Para veículos de quatro rodas, o valor a ser desembolsado é de R$ 4,80 na primeira hora permanecida, já contando o período de tolerância, de 10 minutos. Após isso, é cobrada a fração. A cada 15 minutos no estabelecimento, o automóvel terá de pagar R$ 1,20.

Já as motos pagam valores menores no estacionamento: R$ 1,60 para a primeira hora e R$ 0,40 a cada 15 minutos após uma hora de permanência.

'Campeão' dos mais caros

No mesmo segmento de viagens, está o valor mais caro encontrado pela reportagem, o do Aeroporto Internacional de Fortaleza — Pinto Martins. O equipamento é administrado pela Fraport, mas quem faz a gestão do estacionamento é a Indigo.

Legenda: Preço do estacionamento no Aeroporto Internacional de Fortaleza é um dos mais caros da cidade Foto: Divulgação/Fraport

O preço cobrado para veículos pela empresa para a primeira hora permanecida no estacionamento é de R$ 22 após a tolerância de 10 minutos. Após a primeira hora, os condutores devem pagar R$ 4. Essa cobrança, no entanto, tem um limite. Ao chegar às 4 horas de permanência no estacionamento do aeroporto da capital, o valor fica fixo em R$ 70, contando como uma diária.

No site oficial do estacionamento do aeroporto, é possível pagar antecipadamente pela reserva do espaço. Os valores começam em R$ 28,34 para permanência no local em vagas não cobertas.

Veja os valores: