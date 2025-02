Elmano de Freitas anuncia que irá barrar aumento do estacionamento da Arena Castelão

O governador Elmano de Freitas usou as redes sociais para comunicar que irá barrar o aumento no valor do estacionamento da Arena Castelão anunciado pelo Ceará para o jogo contra o Confiança.

O Vovô havia comunicado um aumento no preço do estacionamento, que seria R$ 30 para carro e R$ 10 para moto. O governador afirmou que vetou o aumento e cobrou melhorias no serviço.

"Soube, há pouco, do anúncio do aumento do valor do estacionamento do Castelão para o torcedor. Não aceito esse aumento. Já mandei barrar. É necessário melhorar o serviço para o torcedor, e não aumentar o preço", disse Elmano de Freitas.

Qualidade do serviço

Constantemente o estacionamento da Arena Castelão é alvo de críticas dos torcedores que utilizam o serviço. Poucas cancelas funcionando e baixo número de funcionários são as principais queixas. O valor atual do serviço é de R$ 20.