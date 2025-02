Arbitragem do Clássico-Rei custou mais de R$ 70 mil para Ceará e Fortaleza

Ceará e Fortaleza pagaram mais de R$ 70 mil pela arbitragem do Clássico-Rei do último sábado (8), pela quinta rodada da fase de grupos do Campeonato Cearense 2025. O árbitro paulista Matheus Candançan foi o responsável por comandar a equipe de arbitragem.

De acordo com informações retiradas do boletim financeiro da partida, publicado pela Federação Cearense de Futebol (FCF), a despesa total envolvendo a arbitragem foi de R$ 77.772,70, envolvendo o pagamento da arbitragem e custos de transporte e hospedagem.

Segundo o borderô, foram R$ 23.650 com o pagamento de arbitragem, auxiliares e fiscais. Além desse valor, foi registrada uma despesa de R$ 54.122,70 com transporte e hospedagem da equipe de arbitragem.

De acordo com apuração do Diário do Nordeste, as passagens aéreas de última hora são mais caras, o que elevou consideravelmente o valor das despesas com transporte e hospedagem da equipe de arbitragem.

Ao todo, a equipe de arbitragem foi composta por quatro profissionais: o árbitro Matheus Candançan, o assistente 1 Victor Hugo Imazu, a assistente 2 Gizeli Casaril e a quarta árbitra Charly Wendy. Fortaleza e Ceará dividiram os custos sobre a arbitragem.