Irmã de Tiago Abravanel homenageia BBB com fotos; entenda divisão de famílias

A empresária Vivian Abravanel, irmã de Tiago Abravanel, publicou vídeo com fotos de momentos de intimidade ao lado do ator confinado no Big Brother Brasil (BBB) 22. Em publicação no Instagram, ela falou sobre o orgulho em observar o paulista no reality.

"Mandei essa montagem, momentos antes de você entrar no hotel para o confinamento, para você nunca esquecer quem você é! Com todas as dores e amores de ser você! Nós te amamos muito e temos orgulho de poder dizer que somos sua família!", declarou Vivian Abravanel.

Assista:

Dentro do BBB 22, Tiago Abravanel falou sobre a relação das diferentes famílias formadas pelo avô, o apresentador Silvio Santos. O neto do dono do SBT confessou que não é tão próximo como gostaria do comunicador, assim como das tias.

Como é formada as famílias de Silvio Santos?

Silvio Santos tem seis filhas de dois casamentos. As duas primeiras herdeiras, Cíntia, mãe do participante do BBB 22, e Sílvia, são do primeiro relacionamento do dono do SBT, com Maria Aparecida, a Cidinha, falecida em 1977 vítima de um câncer. Vale destacar que Sílvia Abravanel, irmã caçula de Cíntia e tia de Tiago, foi adotada pelo casal.

Do segundo casamento, com Íris Abravanel, surgiram as outras quatro filhas de Sílvio Santos: Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Este é o lado da família que o dono da emissora apresenta conexões mais visíveis. Todas são envolvidas nos projetos do SBT e possuem um convívio familiar mais constante.

Além de Tiago, o patriarca do SBT tem outros 12 netos. Lígia e Vivian são irmãs do brother e filhas de Cíntia. Os três são os netos mais velhos. Sílvia Abravanel tem duas filhas, frutos de dois casamentos diferentes: Amanda e Luana.

Já Patrícia, casada com o ministro das comunicações, Fábio Faria, tem três herdeiros: Pedro, Senor e Jane. Daniela, assim como a irmã Patrícia, também possui três filhos de um único casamento: Lucas, Gabriel e Manuela. Renata é a mãe mais jovem da família, com dois filhos pequenos: Nina e Davi. Rebeca, casada com o jogador de futebol Alexandre Pato, ainda não teve filhos.