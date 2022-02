Jade Picon é a nova líder do BBB 22 e escolhe consequências para brothers; veja detalhes

Jade Picon é a nova líder do BBB 22. A sister venceu uma prova de memória e agilidade nesta quinta-feira (3) e ganhou a terceira liderança. Ela teve ainda de escolher quatro participantes para ter consequências diretas.

👑 Prova do Líder #BBB22:

Jade Picon é a nova Líder.#RedeBBB pic.twitter.com/Jlz5MlAWV1 — Big Brother Brasil (@bbb) February 4, 2022

Ela escolheu Natália, Jessilane, Lucas e Naiara. Aleatoriamente, os participantes puxaram pergaminhos e as consequências foram: Natália está imune, Jessi está na Xepa, Lucas está no VIP e Naiara está no paredão.

Prova do Líder

A prova foi disputada em três baterias. Os dois melhores de cada uma se classificavam para a final, composta por Eslovênia, Jade, Linn, Natália, Tiago e Vinicius.

Jade, Tiago, Natália e Vyni disputaram um mata-mata. Jade venceu.

Legenda: Vyni e Jade fizeram a grande final no mata-mata Foto: Reprodução

A líder escolher os VIPs da semana, com exceção de Lucas que ganhou como consequência. O resto dos brothers está na Xepa.

Veja o VIP da semana:

Jade

Bárbara

Laís

Vinicius

Eli

Lucas