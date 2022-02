Confira a programação da semana no BBB 22

Uma nova semana de jogo começa no BBB 22 nesta quinta-feira (3), com a Prova do Líder. A dinâmica será diferenciada e só termina com um paredão triplo no próximo domingo (6).

Veja a programação desta semana no BBB 22

Quinta-feira (03/02)

Prova do Líder

Líder escolhe quatro jogadores para encarar cada um, uma consequência:

Ir direto ao paredão

Ir para o VIP

Ir para a Xepa

Ganhar imunidade

Sábado (05/02)

Prova do Anjo

O primeiro eliminado da prova vai para o Monstro.

O anjo tem a chance de ganhar voto com peso dois

Superanjo: autoimune e imuniza alguém

Domingo (06/02)

Paredão Triplo

Emparedado pela consequência da Prova do Líder

Anjo imuniza um

Líder indica um

Dois vão pela voto da casa

(Ordem de votação é por sorteio: oito primeiros votam aberto para indicar um ao paredão e os últimos nove votam no confessionário para decidir mais um)

Bate-Volta

Todos participam menos o indicado direto do líder