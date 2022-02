Participantes do BBB 22 testam negativo para a Covid-19

Todos os 18 participantes do BBB 22 testaram negativo para a Covid-19 nesta quinta-feira (3). Os brothers e sisters se testaram hoje como medida protocolar de segurança da TV Globo.

Desde o começo desta semana, quando o participante cearense Vinicius ficou doente e pasou a ter várias crises de tosse, internautas especulavam sobre a saúde dos confinados. "Por precaução, os participantes do BBB foram testados e apresentaram resultados negativos para presença de Covid-19", divulgou a emissora.

"Todas as medidas e cuidados foram adotados com a mesma responsabilidade que permitiu que as duas últimas edições do programa fossem concluídas com segurança e sucesso. A saúde de todos é sempre prioridade", continuou o posicionamento do BBB.