Larissa, da Casa de Vidro do BBB, diz aos brothers: "Quando alguém for eliminado, não canta, não"

Os participantes Larissa e Gustavo entraram na Casa de Vidro do BBB 22, na manhã desta sexta-feira (11). Em espaço no jardim da casa, os brothers estão interagindo com os novos possíveis parceiros de confinamento.

Ainda surpreso pela abertura da Casa de Vidro, Lucas pergunta a Larissa e Gustavo: "O programa está sendo maneiro?". A candidata a sister afirma de forma positiva.