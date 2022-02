Bárbara 'xinga' produção do BBB 22 e perde estalecas: "não estou nem aí, muita perseguição"

Bárbara Heck perdeu a paciência com a produção do BBB 22 mais uma vez na madrugada desta sexta-feira (11). Por ficar perto da porta de entrada no momento da manutenção externa do programa, a sister perdeu 150 estalecas e, logo depois, perdeu mais 50 por 'xingar' a produção, acusando ser perseguida no reality.

"Que m****, é sério? Pode tirar mais 50. É muita perseguição"", gritou a gaúcha. Ao ser acalmada pelos colegas de confinamento, Bárbara ainda disparou: "Eu não vou parar de falar, já é a segunda vez na noite que me deixam p***", continuou a gaúcha.

Ainda irritada, a sister continuou a questionar a produção sobre a punição. "Que m****, é sério? Pode me dar mais 50, não estou nem aí também. Sério, é ridículo", falou.

"Bárbara, você não precisa disso", alertou Tiago Abravanel. Inconformada, Bárbara entrou no quarto lollipop, bateu a porta e começou a chorar no chão.