Bárbara chora ao ser alertada sobre risco de expulsão no BBB 22

Durante a Festa Jogos, Bárbara exagerou em uma brincadeira com Eslovênia na casa do Big Brother Brasil (BBB) 22, quando arrastou a pernambucana até a sala. A atitude assustou os outros participantes do reality, que ficaram preocupados com a integridade física da morena. Logo, alertaram para os riscos de expulsão.

Segundo o Metrópoles, Bárbara, que já havia bebido bastante ao longo da noite, deixou cair algumas lágrimas depois do aviso dos colegas de confinamento.

O alerta ocorreu logo quando a modelo gaúcha arrastava Eslô pela casa. Jade Picon repreendeu a colega, fazendo com que a pernambucana também reclamasse: “Parou, Bárbara”.

Em resposta, a sister resmungou: “Não faço mais nada agora. Tudo que eu faço é ruim”. Pedro Scooby tentou chamar Bárbara de volta para a sala, que se recusou e continuou no sofá.

RISCO DE EXPULSÃO

Depois do caso, a câmera da casa deu um zoom em Eslovênia, que estava apontando para sua perna, aparentemente arranhada. Jade Picon voltou a avisar que atitude de Bárbara poderia ser mal vista. “Vai ser expulsa por agressão sem querer, aí eu quero ver”, disse.

Em resposta, a loira soltou, visivelmente alcoolizada: “eu vou te agredir, daí eu quero ver”. “O que fiz é agressão agora?”, questionou em seguida.

Antes de sair, irritada, os outros participantes aconselharam a modelo de Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul, e falaram que não havia sido agressão.

Bárbara se retirou ao quarto Lollipop, deitou na cama e começou a chorar. Porém, ela ainda voltou para a festa um tempo depois para dançar com Brunna Gonçalves na pista.