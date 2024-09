Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (28/9)

Hoje, o céu convida você a encarar o seu caos de frente. Vênus, no signo de Escorpião, traz à tona sentimentos intensos e um certo estranhamento nas relações. Pode ser que você se sinta provocado, como se uma ferida estivesse sendo aberta para finalmente curar. Há muita transformação no ar, especialmente quando o assunto é relacionamentos — é um momento de revisitar padrões, reconhecer o que precisa mudar e acolher essa bagunça interna que, na verdade, reflete toda a desordem da sua vida.



Mas nem tudo é desconforto; a Lua em Leão faz um aspecto harmonioso com Júpiter, trazendo uma energia expansiva e otimista. É um bom dia para buscar alegria e confiança mesmo em meio às turbulências. Aproveite para refletir: o que você precisa reorganizar em seu mundo interno para que a vida externa também se ajuste?

Áries

Você está sendo desafiado a olhar para suas emoções mais profundas. Vênus em Escorpião pede uma revisão dos seus padrões de relacionamento, enquanto a Lua em Leão te incentiva a se expressar com mais autenticidade. Enfrente seus medos e use a coragem para transformar o que precisa.

Touro

A tensão nos relacionamentos pode te pegar desprevenido. Vênus em Escorpião cutuca as feridas que você preferia ignorar. Esse é um convite para deixar o controle de lado e permitir que as transformações aconteçam. Busque apoio em quem te entende e acolhe.

Gêmeos

A bagunça interna pode parecer mais intensa, refletindo em seus compromissos diários. Use a energia da Lua em Leão para se comunicar com clareza e entusiasmo. Lembre-se de que é através das pequenas mudanças no dia a dia que você encontra mais equilíbrio.

Câncer

Emoções profundas vêm à tona, e você sente uma necessidade de reavaliar seu valor pessoal. Relacionamentos pedem honestidade, e a Lua em Leão te convida a brilhar, mesmo quando tudo parece incerto. Foque na sua autoestima e se permita reconhecer suas qualidades.

Leão

O dia pede que você olhe para dentro e encare o que precisa ser transformado. Questões familiares ou de origem podem ser ativadas por Vênus em Escorpião, mexendo com suas raízes emocionais. A Lua no seu signo traz um toque de confiança — use-o para abraçar sua vulnerabilidade.

Virgem

As palavras têm um poder imenso hoje, e o que você diz pode provocar mudanças significativas. Com Vênus em Escorpião, há uma necessidade de aprofundar conversas e resolver conflitos antigos. A Lua em Leão te lembra da importância do silêncio e da introspecção.

Libra

O campo financeiro e os valores estão em foco. Vênus em Escorpião sugere que é hora de transformar a relação com o que você valoriza — seja dinheiro, autoestima ou coisas materiais. A Lua em Leão traz coragem para você se posicionar e ir atrás do que realmente deseja.

Escorpião

Com Vênus no seu signo, você sente uma energia intensa e provocativa, que te força a olhar para si mesmo de uma forma mais honesta. Relacionamentos são o grande tema do dia. Não tenha medo de mostrar quem você é e o que realmente deseja.

Sagitário

O dia pede recolhimento e introspecção. Questões do passado podem ressurgir, pedindo para serem resolvidas. A Lua em Leão acende sua chama interna, lembrando você de que a verdadeira transformação começa dentro. Permita-se fazer as pazes com suas sombras.

Capricórnio

O futuro é construído nas relações que você cultiva hoje. Amigos ou grupos que não fazem mais sentido podem sair do seu caminho. A energia da Lua em Leão traz a confiança necessária para reavaliar suas conexões e seguir com aqueles que compartilham sua visão de vida.

Aquário

A carreira e a imagem pública estão sob os holofotes. Vênus em Escorpião te desafia a transformar a forma como você se posiciona no mundo. A Lua em Leão harmoniza com Júpiter, trazendo oportunidades de expansão. Confie na sua autenticidade e no seu brilho.

Peixes

Questões filosóficas ou espirituais podem mexer com suas crenças. Vênus em Escorpião pede que você mergulhe fundo no que realmente faz sentido para sua alma. A Lua em Leão te lembra de buscar alegria no aprendizado e nas conexões sinceras que surgem ao longo do dia.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.