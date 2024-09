Previsão do signo de Escorpião para hoje, 28 de setembro

Hoje, o céu convida você a encarar o seu caos de frente. Vênus, no signo de Escorpião, traz à tona sentimentos intensos e um certo estranhamento nas relações. Pode ser que você se sinta provocado, como se uma ferida estivesse sendo aberta para finalmente curar. Há muita transformação no ar, especialmente quando o assunto é relacionamentos — é um momento de revisitar padrões, reconhecer o que precisa mudar e acolher essa bagunça interna que, na verdade, reflete toda a desordem da sua vida.



Mas nem tudo é desconforto; a Lua em Leão faz um aspecto harmonioso com Júpiter, trazendo uma energia expansiva e otimista. É um bom dia para buscar alegria e confiança mesmo em meio às turbulências. Aproveite para refletir: o que você precisa reorganizar em seu mundo interno para que a vida externa também se ajuste?

Signo de Escorpião hoje

Com Vênus no seu signo, você sente uma energia intensa e provocativa, que te força a olhar para si mesmo de uma forma mais honesta. Relacionamentos são o grande tema do dia. Não tenha medo de mostrar quem você é e o que realmente deseja.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.