Eminem expôs agressões sexuais de Sean Diddy antes da prisão do rapper

O produtor e empresário Sean Diddy Combs, preso neste mês sob acusação de tráfico sexual, associação criminosa e promoção da prostituição, já havia sido exposto pelo rapper Eminem recentemente. Antes mesmo de Diddy ser detido, o cantor lançou o álbum The Death of Slim Shady (Coup De Grâce) denunciado polêmicas envolvendo o magnata do rap. A relação entre eles é conturbada desde o início dos anos 2000.

Em uma das canções, 'Fuel', Eminem supõe que Diddy está envolvido na morte de Tupac Shakur, o 2 Pac, em 1996, e de The Notorious B.I.G., conhecido como Biggie, em 1997.

Já na música Antichrist, o rapper faz uma citação diretamente ao nome de P. Diddy, expondo as acusações de agressão da ex-namorada do produtor, Cassie Ventura. "O próximo idiota que me perguntar vai levar uma surra pior do que Diddy fez com a...". Apesar de o nome de Cassie não ser dito na música, fica subentendido que é ela pelo contexto e pela pronúncia se encaixar na rima da canção.

Prisão de Diddy

O rapper e empresário Sean Diddy Combs permanecerá preso enquanto aguarda julgamento por acusações de tráfico sexual, associação criminosa e promoção da prostituição. A decisão foi juiz Andrew Carter, que negou um recurso apresentado pela defesa, no último dia 18 de setembro.

A Corte Federal de Manhattan ainda recusou um pedido de pagamento de fiança de US$ 50 milhões, para que ele pudesse responder às acusações em liberdade.

O rapper é alvo de várias ações civis que o caracterizam como um predador sexual violento, acusado de usar álcool e drogas para submeter suas vítimas. Suas residências foram alvo de buscas por agentes federais neste ano.

O artista nega veementemente todas as acusações contra ele. Embora não tenha grandes condenações, há muito tempo ele é alvo de alegações de agressão física, que remontam aos anos 1990.

No final do ano passado, as acusações aumentaram após a cantora Cassie, cujo nome verdadeiro é Casandra Ventura, alegar que Combs a submeteu a mais de uma década de coerção por meio de força física e drogas, além de um estupro em 2018.