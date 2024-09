'Volta por Cima' estreia na faixa das 19h com trama de superação e diversidade no elenco

Criar identificação com o público não é item obrigatório, mas tem dado força às telenovelas nos últimos tempos. Foi assim com 'Vai na Fé', na TV Globo, uma aposta que deu certo e alavancou a audiência da emissora e a repercussão nas redes sociais. Difícil definir se a intenção é a mesma agora, mas 'Volta por Cima' parece seguir o mesmo caminho: personagens mais factíveis, tramas que circulam o cotidiano de grande parte dos espectadores e personagens que "batalham por dias melhores".

A atriz Jéssica Ellen surge na pele de Madalena, uma protagonista determinada que se tornará o centro da própria família após uma tragédia. Assim como já é comum em novelas, claro, a história do sofrimento da mocinha deve ser o norte para onde a trama irá seguir.

Veja também Mylena Gadelha 'Mania de Você', nova novela das 21h, traz noir tropical para horário nobre: 'obra sobre mistério' Mylena Gadelha 'Estômago 2' transforma história em franquia e diretor explica: 'Queria que trama fosse para frente'

É justamente essa tragédia envolvendo a família de Madalena, que verá o pai, Lindomar (MV Bill), morrer prestes a se aposentar, o fator responsável por aproximá-la de Jão (Fabrício Boliveira). Ao menos no início da trama, será ele o principal concorrente a papel romântico da protagonista.

"O Jão é um homem ético, impulsivo, morador do subúrbio carioca e muito popular no bairro", adiantou Fabrício Boliveira em entrevista ao Diário do Nordeste. O ator define o personagem como um homem batalhador, assim como é a Madalena de Jéssica Ellen, reforçando o caminho pelo qual 'Volta por Cima' parece fazer questão de seguir.

"Ele é muito respeitado dentro do trabalho, é fiscal numa empresa de ônibus, tem uma roda de samba com o amigo e tem essa vontade de ascender financeiramente para melhorar a condição de vida dele e da mãe", contou ao citar o perfil de Jão.

Nesse caminho da tal "superação", ingrediente certo de prever na trama apenas visualizando a sinopse, Fabrício explicou que mesmo nesse caminho "são desejos diferentes entre os personagens", acrescentando corpo à história para que ela vá além dessa suposta determinação dos personagens.

Legenda: Jão, como dito por Fabrício Boliveira, é um homem cheio de vontade de conseguir os próprios objetivos Foto: divulgação/TV Globo

"Todos eles têm que superar algo de suas personalidades ou das situações que se encontram para alcançar o que querem, é um fato. São as voltas por cima cotidianas e que os fazem deuses de suas próprias histórias. Acho que os personagens da novela caminham sob essa perspectiva, sem dúvida", complementou.

Diversidade em produções

Nem só o perfil da trama foi citado pelos artistas como motivo importante em 'Volta por Cima'. Jéssica Ellen, por exemplo, fez questão de ressaltar a importância da presença de protagonistas negros, não apenas nesta como em outras tramas cruciais da TV Globo.

Legenda: Madalena é uma mocinha cheia de sonhos e determinação, mas precisa ser o alicerce da própria família Foto: divulgação/TV Globo

Ela, inclusive, parece ter deixado muito de si na história. Durante o evento de lançamento da novela, a atriz contou ter "roubado" algumas características da própria família para compor Madalena e celebrou a diversidade nas telenovelas atualmente.

"Estamos vivendo um momento muito feliz na televisão, no audiovisual e na dramaturgia de forma geral. É algo que já vem sendo construído há muito tempo", disse a atriz ao recordar a presença de protagonistas negras atualmente.

Para ela, a trama reforça essa nova era tão frutífera. "Acho que o futuro da televisão, do audiovisual, é a gente retratar as diversidades de forma geral. Então, pessoas trans, LGBTQIAPN+, precisam protagonizar projetos, precisam estar à frente de projetos", reiterou.