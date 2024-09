'Mania de Você', nova novela das 21h, traz noir tropical para horário nobre: 'obra sobre mistério'

Quem nunca ouviu falar das obras no estilo noir, seja nas séries ou no cinema? O estilo, que surgiu entre as décadas de 1940 e 1950, inunda as obras com histórias investigativas, personagens dúbios e complexos, muito suspense, traição. Imersa nessa estética, estreia, na próxima segunda-feira (9), 'Mania de Você', mais uma obra de João Emanuel Carneiro. “É sobre mistério, sem dúvidas”, apontou Chay Suede ao Diário do Nordeste durante a coletiva de lançamento.

Toda a comunicação usada para divulgar o lançamento, inclusive, segue a linha proposta. A música de abertura — uma releitura da canção de Rita Lee, que também dá nome à obra, na voz de Anitta — deixa no ar a sensação de perigo, sedução e medo entre os personagens. As chamadas fazem o mesmo, demonstrando que ao menos a primeira fase da história deve embarcar nesse noir cheio de tropicalidade, onde o sol e o mar do Rio de Janeiro surgem quase como um personagem extra. Uma aposta que se concretizada promete marcar o gênero no horário nobre.

Veja o trailer de 'Mania de Você':

“É uma novela de 'noir tropical', a gente brinca com isso nos bastidores desde o início. Quando o Carlinhos Araújo apresentou para a gente da primeira vez, ele falou isso. No final das contas, é algo bem parecido ali com a série The White Lotus, por exemplo. É um suspense, principalmente nos primeiros doze capítulos e é tropical, é sexy, colorido, deslumbrante, mas antes de tudo é um suspense atrás do outro”, complementou Chay, que vive o vilão Mavi.

Mavi, aponta Chay, tem toda essa aura natural de um noir. É um homem cheio de camadas, disposto a tudo, misterioso, mas cumpre com todos os requisitos necessários para ser o vilão digno de qualquer telenovela. “Ele é sim um personagem muito específico, mas não tem como negar que ele é um vilão”, iniciou durante a coletiva.

Legenda: Assim como parte do elenco, Chay Suede compareceu no evento de lançamento da trama no Rio de Janeiro no último dia 29 de agosto Foto: Globo/ Lucas Teixeira

Segundo o ator, o entendimento desse personagem deve ditar os caminhos de como o espectador irá enxergar a trama. “O público vai acompanhar boa parte dos motivos que vão tornar ele essa pessoa tão autocentrada. Ele recebe muitas negativas na vida. Recebe da mãe, do grande amor da vida dele, é desprezado a vida toda. Isso, claro, não justifica o caráter e a perversidade dele, mas acaba criando uma empatia natural. Agora que ele é um vilão, ele é um vilão, não há como negar”, reforçou.

Para Chay, Mavi, assim como os demais personagens de 'Mania de Você', não são unidimensionais. “Não é só mau, ele é uma pessoa humana, como todos os personagens que o João Emanuel Carneiro cria”, pontuou ao também adiantar que o mistério do personagem é mais uma característica somada à estética elaborada para a novela.

Clima enigmático de tensão

Assim como Chay, quem ressaltou o clima imposto pela trama de João Emanuel foi Adriana Esteves. Ela, inclusive, surge nas prévias de 'Mania de Você' como um dos grandes destaques do melodrama, talvez até pelas parcerias de sucesso anteriores, como a Carminha de 'Avenida Brasil', por exemplo.

“Eu acho que só vou conseguir saber quem é Mércia no dia 15 de março do próximo ano, data em que deve acabar a novela”, disse a atriz quando questionada sobre a própria personagem e o que há por trás de todo esse mistério proposto por esse tal 'noir tropical'.

Não demorou, claro, para que ela tecesse uma série de elogios a João Emanuel, assim como aproveitasse para lembrar que ele já é quase mestre em encaminhar histórias por essa linha mais 'noir'. “A gente nunca sabe onde vai dar. Eu adoro porque todos confiamos muito no que ele está escrevendo, então acaba não importando muito para nós intérpretes não. Nos jogamos no que ele apresenta”, adiantou.

“O que mais me instiga é a dificuldade dessa personagem”, começou. “Ela é muito misteriosa, então a dificuldade que eu tenho de entender essa mulher, para construir, para ter criatividade em cima do que ele quer, é complicado. Está me dando trabalho e é um desafio enorme. Ela é bem difícil e só vou conseguir explicar tudo isso lá no final”, completou.

Legenda: Adriana Esteves completou o pensamento de Chay Suede e também fez paralelo entre a novela e a série 'The White Lotus' Foto: Globo/ Marcos Serra Lima

Sobre a tropicalidade, Adriana pensa no mesmo caminho de Chay Suede, como se 'Mania de Você' fosse realmente uma aposta também de estilo. “A novela não é urbana e nem rural, ela é Angra dos Reis, praiana, meio White Lotus também. Eu sinto muito essa vibe, acho que as chamadas fazem isso e é uma série que eu adorei. Os diretores têm feito esse trabalho muitíssimo bem”, disse.

Reforçando a ideia dos dois atores, a imagem que fica é de uma profundeza na alma dos personagens que se apresentam. Deles, uma coisa é quase certa, apontam os dois integrantes do elenco: será possível extrair amor, ódio, desprezo, excitação e muito mais que isso.