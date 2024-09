Previsão do signo de Peixes para hoje, 28 de setembro

Hoje, o céu convida você a encarar o seu caos de frente. Vênus, no signo de Escorpião, traz à tona sentimentos intensos e um certo estranhamento nas relações. Pode ser que você se sinta provocado, como se uma ferida estivesse sendo aberta para finalmente curar. Há muita transformação no ar, especialmente quando o assunto é relacionamentos — é um momento de revisitar padrões, reconhecer o que precisa mudar e acolher essa bagunça interna que, na verdade, reflete toda a desordem da sua vida.



Mas nem tudo é desconforto; a Lua em Leão faz um aspecto harmonioso com Júpiter, trazendo uma energia expansiva e otimista. É um bom dia para buscar alegria e confiança mesmo em meio às turbulências. Aproveite para refletir: o que você precisa reorganizar em seu mundo interno para que a vida externa também se ajuste?

Signo de Peixes hoje

Questões filosóficas ou espirituais podem mexer com suas crenças. Vênus em Escorpião pede que você mergulhe fundo no que realmente faz sentido para sua alma. A Lua em Leão te lembra de buscar alegria no aprendizado e nas conexões sinceras que surgem ao longo do dia.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.