Que horas começa 'Cabocla'? Veja o resumo da novela deste sábado (28)

A novela 'Cabocla' deste sábado (28) vai ao ar às 14:20, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Emerenciana avisa que vai entregar as duas cartas a Boanerges.

Resumo completo de 'Cabocla' deste sábado

Emerenciana avisa que vai entregar as duas cartas a Boanerges. Justino diz para o vigário que vai acatar a decisão do juiz por enquanto. Macário garante a Boanerges que ficaria muito feliz se seu filho Gustavo se casasse com Belinha. O vigário diz a Emerenciana que só abençoará o casamento de Belinha se ele for por amor. Belinha revela ao vigário que gosta de Neco, o que o deixa pasmo. Felício e sua família voltam para suas terras. O vigário não deixa que Boanerges anuncie o noivado de Belinha, afirmando que ela decidiu que quer ser freira. Emerenciana fica furiosa com Belinha. Boanerges pergunta ao vigário por que ele inventou aquela mentira e ele afirma que estava pensando na felicidade de Belinha.

Luís revela a Macário que Belinha na verdade está apaixonada por Neco. Zuca avisa a Luís que em breve terá que voltar para casa e marca um encontro com ele. Boanerges decide dar uma lição em Belinha. Emerenciana consegue acalmar Boanerges. Zuca sai a cavalo para encontrar com Luís. Neco aconselha Mariquinha a esquecer Tobias. Tobias encontra Zuca no caminho e a convida para passear com ele, impedindo-a de se encontrar com Luís. Zuca fica chateada, mas disfarça. Luís vê os dois juntos e acha que foi melhor assim. Neco se decepciona ao ver que Belinha não lhe mandou uma resposta. Ritinha avisa a Nastácio que ele terá que levar uma carta para Neco, e ele fica assustado.

Zuca é fria com Tobias. Nastácio entrega a carta para Tomé. Belinha acusa Emerenciana de magoá-la por só fazer o que Boanerges manda. Ritinha vê Luís e Zuca abraçados. Neco diz a Boanerges que ele não deveria pagar aos caboclos em vales e sim em dinheiro, o que o deixa irritado. Ritinha fala para Zuca que vai contar a Tobias o que viu. Ritinha avisa Zuca que todos já desconfiam que ela e Luís gostam um do outro. Tomé diz para Tobias que as idéias de Neco estão certas. Luís defende Neco, deixando Boanerges irritado. Justino que mandar Neco de volta para o Rio, mas ele avisa que não vai de jeito algum. Neco fala para Justino que ele não pode expulsá-lo, pois parte daquela fazenda lhe pertence.

Boanerges faz com que Belinha prometa que não vai mais falar com Neco. Zuca permite que Tobias lhe beije. Luís vê e sofre. Bina se preocupa com Zuca. Joaquim e Pequetita jantam juntos. Emerenciana comenta com Boanerges que Neco é corajoso. Luís explica a Boanerges que pagar aos caboclos com vales é o mesmo que escravizá-los. Boanerges fica intrigado. Emerenciana avisa a Boanerges que teme que Luís esteja virando a cabeça de Zuca. Zuca vai até o quarto de Luís.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:20, na Rede Globo.