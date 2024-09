Quem saiu do Estrela da Casa? Saiba quem é o 8º eliminado do reality

Gael Vicci foi eliminado do reality Estrela da Casa na última sexta-feira (27), após o Super Duelo. Ele disputou a permanência na casa com as participantes Leidy e Nicole.

Gael recebeu 13,39% na média de votos para ficar. Já Nicole ficou salva com 24,60% de média e Leidy com 62,01%, sendo a mais votada pelo público para ficar.

No duelo, Vicci se apresentou com a música 'Back to Black', de Amy Winehouse.

Confira os percentuais

Gael Vicci

Média: 13,39%

Voto da Torcida: 10,93%

Voto Único: 15,85%

Leidy Murilho

Média: 62,01%

Voto da Torcida: 58,92%

Voto Único: 65,09%

Nicole Louise

Média: 24,60%

Voto da Torcida: 30,15%

Voto Único: 19,06%