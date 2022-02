BBB 22 terá Casa de Vidro e dois novos participantes

A Globo confirmou mais dois participantes pipocas no BBB 22. A dupla, um homem e uma mulher, sairá da Casa de Vidro. Todos os candidatos já estão confinados e vacinados, segundo comunicado nesta sexta-feira (4).

O público decidirá se dupla entrará mesmo, por meio de uma votação. Eles terão informações privilegiadas caso entrem.

"Fato é que os habitantes da casa mais vigiada do Brasil acordarão e: bom dia, tem uma casa de vidro do lado de fora! Neste mesmo dia, a votação no Gshow será para que o público possa decidir se ambos entram ou não na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão e passam a integrar o coral do ‘BBB 22'", diz o texto da Globo.

A novidade é que a Casa de Vidro será montado dentro da própria residência do BBB 22. Ainda não foi revelado quando será o anúncio e quando os participantes entram.

Tadeu Schmidt vai contar as novidades para os brothers e sisters confinados no programa ao vivo desta sexta-feira (4).

BBB 20

A última Casa de Vidro foi no BBB 20, quando Daniel e Ivy entraram. Eles foram confinados na estrutura com outros dois participantes: Caon e Renata. A dupla que entrou foi decidida pelo público.