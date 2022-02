O que significa flopar? Entenda a gíria utilizada para descrever o BBB 22

Em conversas constantes entre os participantes do Big Brother Brasil (BBB) 22, algumas gírias e expressões repercutem e dão o que falar nas redes sociais. Os brothers Arthur Aguiar e Bárbara disseram acreditar que o programa "flopou" e suspeitaram sobre a entrada de novos participantes para movimentar o jogo.

"Flopou o BBB, é isso? Gastei tanto tempo pra entrar nesse programa e, quando eu entro, é o ano que flopa", lamentou Bárbara. "Eu acho que a edição flopou e eles vão colocar duas pessoas pra levantar o negócio. Dois ex-participantes (...) Tá estranho", completa o marido de Mayra Cardi.

Jade Picon foi além e disse que sonhou com a entrada de novos integrantes na casa mais vigiada do Brasil. E o palpite estava certo: novos participantes, um homem e uma mulher, irão entrar na famosa Casa de Vidro na próxima sexta-feira (11). O público decidirá se dupla entrará por meio de uma votação no Gshow.

Mas, afinal, por que os brothers chamam a 22ª edição do BBB de flopada? O que é flopar? Entenda a expressão.

O que é flopar? O BBB 22 flopou?

O tempo 'flopar' vem do verbo em inglês "to flop", que significa fracassar, falhar, cair, despencar. A expressão é muito utilizada nas redes sociais para algo que não tem sucesso e repercussão, ou possui número baixo de visualizações, curtidas, comentários e compartilhamentos.

Isso explica porque os integrantes do elenco do BBB 22 dizem que o programa "flopou", pressupondo que o público não está acompanhando assiduamente, assim como nas últimas edições.

Assista ao desabafo de Bárbara:

As edições 20 e 21 do BBB são consideradas pelo público como um "hype", expressão que significa o contrário de "flop". O "hype" é a promoção extrema de uma pessoa, ideia ou produto. É um assunto sobre o qual todos falam e comentam.

"Flop" do BBB

As falas de Bárbara e Arthur deram o que falar nas redes sociais. Alguns internautas concordaram com o desabafo dos brothers e cobraram posicionamento e protagonismo maior dos participantes.

"Uma hora dessas no BBB 21 a casa já tava pegando fogo, com choro icônico da Kerline, confusão e saída do Lucas, e direito a pelo menos quatro vilões: mamacita, Lumena, Nego Di e Projota", opinou uma usuária no Twitter.

Outros ainda julgaram o voto de silêncio de Tiago Abravanel e a tentativa de boicote ao jogo nesta semana. "Tiago é o inimigo número 1 do entretenimento. Quero é fogo no parquinho", pediu outro internauta.