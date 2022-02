Jade Picon sonha com entrada de novos participantes no BBB 22

Durante a festa no Big Brother Brasil (BBB) 22, na madrugada deste sábado (5), os participantes especularam sobre a entrada de novos integrantes dentro da casa mais vigiada do País. Jade Picon aponta ser possível, declarando ainda que tinha sonhado com a chegada de novos brothers .

“Ainda está em tempo de entrar gente, porque são três semanas. Mas eu sonhei, não é por nada não, mas eu sonhei que entrava gente nova. Acho que vai ser loucura”, disse a sister. Bárbara depois negou com a cabeça ao considerar a possibilidade.

Jade sensitiva disse que sonhou que entravam mais 2 participantes.#BBB22 pic.twitter.com/LJrLAX7P1V — #HITOU (@hitounaweb) February 5, 2022

Arthur, no entanto, concordou com a nova líder, chegando a prever que seriam dois novos participantes. O ator apostou também que eles seriam ex-BBBs, ou seja, pessoas que já estiveram no programa.

Arthur Aguiar Ator "Eu acho que o bagulho flopou e eles colocaram duas pessoas para tentar animar. Deu ruim e eles colocaram pra tentar animar".

As especulações começaram após a produção barrar a entrada aos cômodos internos da casa. Desconfiado, Arthur soltou: “nada me tira da cabeça de que alguém vai sair dali, porque trancaram a casa agora”.

Quando o acesso voltou a ser liberado, o brother chegou a checar todos os cômodos da casa em busca dos novos integrantes.

CASA DE VIDRO

Ontem (4), Tadeu Schmidt confirmou mais dois participantes pipocas no reality. Eles entrarão em uma Casa de Vidro, montada dentro da própria residência do BBB 22, na próxima sexta-feira (11).

A dupla, um homem e uma mulher, terá imunidade no paredão de domingo (13) caso o público vote pela entrada dos dois. Segundo Tadeu, será possível votar no gshow por ambos ou de nenhum, não sendo possível escolher somente um dos novo participantes.

Caso fiquem na casa, terão que dar um voto aberto em consenso no próximo paredão. Os candidatos já estão confinados e vacinados.