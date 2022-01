Internautas pedem saída de Tiago Abravanel do BBB 22 após ele sugerir boicote ao jogo

Após a formação do primeiro paredão do BBB 22, a cantora Naiara Azevedo, que está na berlinda, teve uma crise de ansiedade e ameaçou sair do reality show na madrugada de segunda-feira (24). Ao assistir o desabafo da participante, Tiago Abravanel sugeriu um boicote ao jogo da discórdia e passou a ser considerado pelos internautas como um inimigo do entretenimento.

"Porque esse jogo aqui precisa ser um inferno para ser interessante? Porque a gente não pode viver de uma maneira justa e legal?", sugeriu o brother.

A sugestão do ator e cantor foi endossada por Eliéser, que completou que a edição deveria ser marcada pelo amor. "As pessoas precisam aprender a amar umas as outras".

O discurso do neto de Silvio Santos foi contestado por usuários das redes sociais. No Twitter, a hashtag #ForaTiago está entre os assuntos mais comentados do país.

Alguns internautas chegaram a teorizar que o participante entrou no reality show com intenções de prejudicar o programa, já que o avô é dono de uma emissora concorrente.

Além de Naiara, estão no paredão Luciano e Natália.

