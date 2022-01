Naiara Azevedo pede perdão aos espectadores do BBB 22: 'não sei explicar o que estou sentindo'

A cantora Naiara Azevedo, uma das emparedadas da semana no BBB 22, mandou recado ao público durante o Raio-X dos brothers nesta segunda-feira (24). No vídeo, ela pediu desculpas por ter cogitado desistir do programa logo após a formação da berlinda.

"Por mais que eu busque palavras, não consigo explicar o que tô sentindo. Primeiramente gostaria de pedir perdão, para as pessoas que eu amo, que eu não tô entendendo nada. Perdão pelas expectativas que eu gerei em vocês e por talvez ter frustrado vocês", iniciou ela.

Naiara chegou a comunicar os colegas sobre o desejo de apertar o botão da desistência do programa, comentando que já havia deixado as malas prontas antes mesmo da votação do jogo no domingo (23).

"Perdão se eu fiz alguém derramar alguma lágrima, se eu gerei qualquer sentimento negativo. Não só para as pessoas que me amam, mas para as pessoas que me assistiram e estão me assistindo agora", completou.

Ansiedade

Além disso, ela também citou o momento no qual chorou na cama de um dos quartos na casa, quando chegou até mesmo a receber atendimento da produção do programa.

"Eu tive uma crise de ansiedade ontem que eu não tinha há anos. Isso foi muito forte. Hoje eu passei o dia inteiro tentando ser firme, tentando ser forte. Pensando, eu preciso terminar o que eu comecei, que era entregar essa prova do monstro. Era uma questão minha comigo mesma. Eu comecei, eu vou até o fim", finalizou.

Em outros momentos no confinamento, Naiara chegou a comentar com os brothers que está com problemas para dormir por conta dos barulhos do local.