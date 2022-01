Naiara Azevedo faz discurso e ameaça sair do BBB 22: 'Não estou pronta para viver isso'

Indicada ao primeiro paredão do BBB 22, a cantora Naiara Azevedo fez um discurso de despedida para os colegas de confinamento, na madrugada desta segunda-feira (24), após a formação da berlinda.

"Eu não vou participar desse primeiro paredão com dois Pipocas. Quero agradecer a Deus a oportunidade de ter conhecido cada um de vocês aqui dentro. Eu não estou pronta para viver isso", declarou, contando ter tido uma crise de ansiedade no dia anterior.

Naiara está no paredão ao lado de Natália e Luciano.

"Vou continuar buscando as minhas oportunidades lá fora. Não era o que eu queria agora, mas tenho que entender o meu limite", disse.

Depois de 16 minutos de discurso, Naiara Azevedo diz que queria aperta o botão e desistir #BBB #BBB22 pic.twitter.com/31ELcTQxSf — Victor Hugo 🌱 (@Vhgomessantos) January 24, 2022

Ela agradeceu aos colegas: "Tenho muito que melhorar e evoluir. Obrigada por dividirem a história de vocês aqui comigo (...) Vou deixar vocês aqui neste momento, vou arrumar as minhas coisas", disse Naiara. Antes do fim do programa, ela já tinha dito a Tiago Abravanel que não quer permanecer no reality.

Ele e outros brothers tentaram convencê-la a não deixar o programa, mas a cantora insistiu, afirmando não estar bem. "Eu preciso ir pra minha casa".

Primeiro paredão do BBB 22

O primeiro paredão do programa foi formado na noite deste domingo (23). Naiara foi indicada pelo líder, Douglas Silva.

Confira como acabou a votação no confessionário:

Rodrigo: votou em Pedro Scooby e Paulo André

Bárbara: votou em Natália e Jessilane

Laís: votou em Pedro Scooby e Paulo André

Arthur Aguiar: votou em Natália e Brunna Gonçalves

Brunna Gonçalves: votou em Lucas e Natália

Eliezer: votou em Pedro Scooby e Natália

Eslovênia: votou em Jessilane e Natália

Jade Picon: votou em Natália e Vyni

Jessilane: votou em Pedro Scooby e Paulo André

Linn da Quebrada: votou em Lucas e Jade Picon

Lucas: votou em Brunna Gonçalves e Pedro Scooby

Luciano: votou em Jade Picon e Natália

Maria: votou em Jade Picon e Natália

Naiara Azevedo: votou em Lucas e Jade Picon

Natália: votou em Jade Picon e Pedro Scooby

Paulo André: votou em Jessilane e Brunna Gonçalves

Pedro Scooby: votou em Jessilane e Eliezer

Tiago Abravanel: votou em Lucas e Jade Picon

Vyni: votou em Jade Picon e Pedro Scooby

Prova Bate e Volta

Após a votação, com o empate entre Pedro Scooby, Natália e Jade Picon, as duas foram escolhidas por Douglas para seguir para a prova Bate e Volta, acompanhando Luciano na disputa.

Em uma prova simples, na qual precisavam quebrar porquinhos no jardim da casa, Jade Picon escapou do paredão da semana ao escolher o objeto de número 39 na terceira fase da rápida competição.

A eliminação acontece na noite desta terça-feira (25).