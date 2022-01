Choro, medo e desculpas marcam BBB 22 após formação do primeiro paredão

Os confinados do Big Brother Brasil (BBB) 22 tiveram uma madrugada de muita conversa sobre o primeiro paredão. Naiara Azevedo, Natália e Luciano estão na mira do público. Até o amanhecer, houve choro, ameaça de desistência e solidariedade.

Naiara Azevedo ameaça sair, mas amanhece na casa

Legenda: Naiara Azevedo assustou os participantes ao informar que iria sair do programa Foto: Reprodução/TV Globo

A cantora sertaneja Naiara Azevedo foi indicada pelo líder Douglas para ir ao primeiro paredão do BBB 22. Após o programa ao vivo e a prova bate e volta, a sister pediu atenção dos outros participantes e fez um desabafo.

"Não quero dividir essa primeira semana de Paredão (...) Vou continuar buscando as minhas oportunidades lá fora. Não era o que eu queria agora, mas tenho que entender o meu limite. Eu não estou pronta para viver isso", declarou à sertaneja.

Ela agradeceu a cada um dos brothers e disse: "tenho muito que melhorar e evoluir. Obrigada por dividirem a história de vocês aqui comigo".

Luciano chama Naiara Azevedo de incoerente e contraditória por contragolpe

Legenda: Luciano fez desabado após ser "puxado" por Naiara Azevedo ao paredão Foto: Reprodução/Instagram

Ao repercutir os votos da formação do primeiro paredão, o confinado Luciano explicou que achou Naiara Azevedo "incoerente" e "contraditória" ao puxá-lo no contragolpe.

"Eu achei incoerente e contraditório ela falar assim: 'respeitem os sonhos deles'. Pô, se pensou nos sonhos deles, por que me puxou?", declarou o ator e dançarino.

Natália lamenta viver paredão

Legenda: Natália foi consolada por outros brothers Foto: Reprodução/TV Globo

Em conversa com os demais confinados, Natália disse se sentir triste por estar no paredão. "Eu estou muito triste porque eu estou no Paredão. Eu estou muito feliz por estar aqui, mas eu não queria ir no primeiro. Eu já sabia. Desde do primeiro momento eu falei".

Os brothers comentaram que a cantora deve ser mais votada por causa da declaração de saída da casa. A designer de unhas discordou: "esse discurso dela só piora. Agora as pessoas que estão lá fora não vão votar nela mesmo".

Pedro Scooby revela medo de grupo de amigos irem ao paredão

Legenda: Pedro Scooby comentou medo em quarto do líder Foto: Reprodução/TV Globo

Douglas Silva, Pedro Scooby e Paulo André Camilo conversaram na madrugada sobre medos. O surfista revelou temer sobre a ida dos amigos ao paredão juntos.

"Sabe uma parada que eu tenho medo? De a galera começar a ver nossa união e querer botar dois juntos no paredão", disse Pedro Scooby.

O atleta Paulo André disse acreditar na afirmação do surfista: "uma hora isso vai acontecer".

Maria chora após votar em Natália

Legenda: Maria chora para Bruna por voto em Natália Foto: Reprodução/TV Globo

Após indicar Natália ao paredão, Maria foi até o quarto lollipop para chorar. Brunna Gonçalves foi atrás da cantora e ouviu o desabafo. Chorando muito, Maria afirmou que se sentiu culpada por ter votado na mineira.

"Eu tô me sentindo a pior pessoa do mundo. Ontem estávamos juntas, ela queria criar aliança comigo. Eu não tô conseguindo conviver com isso. Não consigo olhar nos olhos dela sem me sentir culpada", disse Maria.

Vinícius explica voto para Jade

Legenda: Jade e Vyni conversaram de forma amigável e se entenderam sobre voto Foto: Reprodução/TV Globo

Após a formação do primeiro paredão, Vyni conversou com Jade Picon e explicou o motivo do voto na participante:

"Você não era minha primeira opção. De verdade. Não era você realmente. Mas alguns eventos aqui balançaram tudo e com muita dor no coração eu votei em você porque não queria ser injusto".

"Está tudo bem. A gente agora começa do zero", respondeu a influenciadora, abraçando o cearense.