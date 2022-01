Enquete BBB 22: Luciano, Natália ou Naiara Azevedo? Vote em quem você quer fora da casa

Naiara Azevedo, Luciano, Natália e Pedro Scooby estão no primeiro Paredão do BBB 22. Os quatro formaram a berlinda na noite deste domingo (24), após votação entre os participantes do confinamento, indicação do Líder e contragolpe da semana.

A dinâmica da vez começou com o poder do Anjo, que pode conceder a imunidade a um dos brothers da casa. Rodrigo, que obteve o colar da semana, não sabia que seria auto imune e iria conceder o benefício ao colega Eliezer. Entretanto, acabou ficando com a imunidade após ser comunicado por Tadeu da configuração temporária do jogo.

Contragolpe e surpresa no confessionário

Em seguida, a cantora Naiara Azevedo foi indicada diretamente ao Paredão pelo Líder da semana, Douglas Silva, que não explicou a motivação. Como retorno, a sertaneja puxou Luciano para a berlinda por meio do contragolpe.

Já no confessionário, cada um dos integrantes do programa precisou escolher dois colegas para enfrentar o julgamento do público na próxima terça-feira (26). De surpresa, alguns deles hesitaram para escolher uma segunda indicação nesta semana.

Confira como acabou a votação no confessionário:

Rodrigo: votou em Pedro Scooby e Paulo André

Bárbara: votou em Natália e Jessilane

Laís: votou em Pedro Scooby e Paulo André

Arthur Aguiar: votou em Natália e Brunna Gonçalves

Brunna Gonçalves: votou em Lucas e Natália

Eliezer: votou em Pedro Scooby e Natália

Eslovênia: votou em Jessilane e Natália

Jade Picon: votou em Natália e Vyni

Jessilane: votou em Pedro Scooby e Paulo André

Linn da Quebrada: votou em Lucas e Jade Picon

Lucas: votou em Brunna Gonçalves e Pedro Scooby

Luciano: votou em Jade Picon e Natália

Maria: votou em Jade Picon e Natália

Naiara Azevedo: votou em Lucas e Jade Picon

Natália: votou em Jade Picon e Pedro Scooby

Paulo André: votou em Jessilane e Brunna Gonçalves

Pedro Scooby: votou em Jessilane e Eliezer

Tiago Abravanel: votou em Lucas e Jade Picon

Vyni: votou em Jade Picon e Pedro Scooby

Prova Bate e Volta

Após a votação, com o empate entre Pedro Scooby, Natália e Jade Picon, as duas foram escolhidas por Douglas Silva para seguir para a prova Bate e Volta, acompanhando Luciano na disputa.

Em uma prova simples, na qual precisavam quebrar porquinhos no jardim da casa, Jade Picon escapou do paredão da semana ao escolher o objeto de número 39 na terceira fase da rápida competição.