Primeira festa do BBB22 tem flechas do amor, beijo triplo, choro e desrespeito a Linn da Quebrada

Após muita expectativa dos participantes e também do público de casa, o BBB22 promoveu sua primeira festa, entre a noite do sábado (22) e a madrugada deste domingo (23). A celebração rendeu muita especulação sobre o jogo, beijos, choro e desabafos, além de mais um momento desagradável para Linn da Quebrada.

A Festa Open House teve início com apresentação do DJ Alok, para alegria dos confinados, que dançaram muito na pista de dança. Esta foi a quarta vez dele no reality. Alok também foi atração das edições 18, 20 e 21 do programa.

Durante o show, o DJ tocou 'Ratito', sua mais recente produção, em parceria com Juliette, Luis Fonsi, Lunay e Lenny Tavárez.

Ao falar da música para os brothers, o DJ aproveita e dedica a canção a campeã do BBB21 e aos seus fãs, carinhosamente conhecidos como 'cactos'. "Eu quero dedicar essa música para ela e todos os cactos que estão assistindo a gente", disse Alok.

Paquera incentivada

Na tentativa de destravar a galera para a formação de casais, Tiago Abravanel, Pedro Scooby e Douglas Silva brincaram de disparar 'flechas do amor' na pista de dança.

"Ae, cadê os casais?", pergunda Pedro Scooby, que declara para Tiago Abravanel e Douglas Silva já ter o seu casal preferido: Paulo André e Jade Picon.

Legenda: Tiago Abravanel, Pedro Scooby e Douglas Silva brincaram de disparar 'flechas do amor' Foto: Gshow

Em seguida, Tiago Abravanel, pede para eles jogarem uma flecha do amor para 'ajudar'. "Atenção, vamos sacar a flecha? Bora! Vamos!", brinca o ator.

E não foi por falta de tentativa que o público não viu o primeiro casal da edição. Na pista de dança, Rodrigo, Maria e Natália deram um beijo triplo. Determinada, Natália investiu em Rodrigo logo em seguida, mas ele não retribuiu as investidas da 'sister'.

Parabéns para Eliezer

Aniversariante deste domingo (23), Eliezer ganhou um 'parabéns' especial dos colegas de confinamento e do DJ Alok, que parou sua apresentação para esse momento.

Enquanto os brothers cantavam, Alok puxou um "com quem será?" e os participantes entraram na brincadeira citando Eslovênia.

Legenda: Eliezer ganha parabéns dos brothers na madrugada deste domingo (23) Foto: Gshow

Jogo e DR

A festa também rendeu muita conversa sobre a votação do paredão e até um momento 'DR'. Durante conversa entre Laís e Naiara, a médica revelou não ter sentido uma boa impressão da sertaneja quando ela entrou na casa.

Naiara chegou a se emocionar, mas Laís disse que já não pensa como antes. Juntas, as sisters concluíram haver julgamentos errados no confinamento.

Jessilane e Douglas Silva também tiveram uma longa conversa. A bióloga disse que não gostou de o brother ter sido ríspido com ela em um momento anterior no programa. Jessi também revelou o medo de ser indicada por ele ao paredão.

"Do fundo do meu coração, eu crio uma expectativa que as pessoas vão gostar de mim e é isso que espero de todos. Quando tem uma possibilidade de não gostar, isso mexe comigo demais. Meu maior medo, do fundo do meu coração, é as pessoas não gostarem de mim", desabafou.

Legenda: Jessilane e Douglas Silva tiveram uma DR Foto: Reprodução Gshow

Desrespeito à Linn

O momento negativo da noite foi mais um desrespeito à Linn da Quebrada. Em conversa com a participante Eslovênia, a paraibana disse: "Aqui, não, amigo".

Logo após ela se corrigiu e disse ter sido sem querer. Visivelmente chateada com a situação, a cantora rebateu a colega. "Amiga, não dá para ficar mais errando", disparou.

Lembrando que esta não é a primeira vez que Eslovênia se refere à Linn de maneira errada. Em outra ocasião, a ex-miss chamou a cantora de "ele".