Participantes do BBB 22 erram novamente pronome de Linn da Quebrada ao perguntarem: "está solteiro?"

Entre os torpedos enviados pelos participantes do Big Brother Brasil (BBB) 22, mais um erro com o uso do pronome de Linn da Quebrada foi cometido. A artista já havia explicado aos brothers que devem se referir a ela no feminino. No entanto, neste sábado (22), recebeu a mensagem: "você está solteiro? Tem alguém perguntando aqui".

Legenda: No telão da sala do BBB, uma mensagem anônima perguntou se Lina estava "solteiro". Foto: Reprodução/TV Globo

O uso do termo "solteiro", no masculino, marca mais um erro dos companheiros de confinamento, já que deveriam ter usado a palavra "solteira" para falar com Linn. Além disso, a cantora tem tatuado a palavra "ela" na testa, reforçando o uso da forma correta de se referir a ela.

ERRO ANTERIOR

Em um outro momento, durante um lanche na cozinha, Eslovênia chegou a chamar Linn de "ele", e a artista logo rebateu, com voz firme: "ela". Na tentativa de se justificar, a pernambucana disse que havia sido "automático".

eslovenia contando pro lucas que chamou a linn de “ele” #bbb22 pic.twitter.com/FqNoMzT294 — natcita (@dranatcita) January 20, 2022

A cantora e atriz Linn da Quebrada entrou na casa do BBB22 na tarde desta quinta-feira (20) e já falou que se identifica como travesti, e não como mulher trans.