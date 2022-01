Anastacia Livre: conheça a figura histórica homenageada por Linn da Quebrada no BBB 22

A cantora e atriz Linn da Quebrada entrou na casa do BBB22 na tarde desta quinta-feira (20) trajando uma referência histórica do povo negro. A nova 'sister' usou uma camiseta que estampa a arte "Monumento à Voz de Anastácia", do artista Yhuri Cruz.

O desenho é uma ressignificação da famosa imagem de Anastácia, uma mulher escravizada com mordaça, pintada pelo francês Jacques Etienne Arago, no ano de 1817.

A escrava se tornou símbolo de resistência entre os povos africanos e foi canonizada em religiões afro-brasileiras. Segundo a história popular, Anastácia foi sentenciada a usar mordaça por toda a vida por se recusar a ter relações sexuais com seu senhor. Ela morreu por não resistir aos maus-tratos.

Na arte do carioca Yhuri Cruz, no entanto, Anastácia aparece livre, sem a mordaça e sorrindo. "Eu e Lina planejamos isso desde o meio de dezembro. Como alcançar os circuitos midiáticos com uma imagem de liberdade radical?", disse o artista em post no Instagram.

"Esse trabalho se chama MONUMENTO À VOZ DE ANASTÁCIA, é sobre monumentalização e massificação da liberdade", explica o artista.

Segundo informações do gshow, a obra também está na exposição de sucesso da Carolina Maria de Jesus, no IMS em São Paulo. Lá são distribuídos santinhos de oração com a mesma imagem da camiseta exclusiva da sister.