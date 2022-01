Alok e Juliette lançam música em parcerias com Luis Fonsi, Lunay e Lenny Tavárez

Juliette já tem data para se lançar no mercado internacional. Na próxima sexta-feira (14) será divulgada “Un Ratito”, nova música de Alok em parceria com a paraibana. As informações são do portal Hugo Gloss.

A faixa ainda contará com mais três parcerias internacionais: Luis Fonsi, conhecido pelo hit “Despacito“, além dos nomes da nova geração da música latina Lunay e Lenny Tavárez.

Segundo o site popline, a gravação do clipe acontecerá já nesta quarta-feira (12). “Deve sair final do mês“, disse Alok. Essa será uma das primeiras parcerias de Juliette após o início de sua carreira musical.

O pré-save da faixa foi liberado nesta segunda-feira (10). Mais cedo, antes da revelação dos parceiros internacionais, Juliette disse nos stories do Instagram estar bastante ansiosa com a novidade.

"Eu queria dizer que meu nome é ansiedade. Sexta-feira vamos lançar uma música eu, Alok, e mais três artistas internacionais. A música ta massa e se chama 'Un Ratito'. Vocês vão ver que massa. Hoje vai sair o pré-save e quero saber de bater recordes de pré-save, fiquem ligados", disse a ex-BBB.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit