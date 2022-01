Whindersson Nunes é zoado após postar foto oficial para luta com Popó

Whindersson Nunes foi zoado nas redes sociais após publicar fotos oficiais para o duelo contra o tetracampeão mundial Acelino Popó Freitas. Uma lista de exibição está marcada para ocorrer no próximo dia 30 de janeiro, em Balneário Camboriú (SC). As informações são do portal Terra.

"Fotinhas para você se decepcionar pessoalmente dizendo 'vala, pensei que tu eras mais forte'", brincou Whindersson na legenda do post.

Na sequência, o humorista foi zoado nos comentários. “Boa sorte, Moana”, escreveu o comediante Bob Nunes. “A cara do Aquaman. Lindo, tesão, bonito e gostosão”, brincou o influenciador Thiago Barros. “Que homem. Contagem regressiva pra luta do século. Pensei que fosse cuscuz na bermuda. Tu tá só a grade. Cadê o buchin de cerveja?”, acrescentaram outros usuários do Instagram.

Além de zoação, o piauiense também recebeu mensagens de apoio. "Contagem regressiva pra luta do século", disse o influenciador Negrete. "Pra cima", complementou cantor MC Brinquedo.

Whindersson Nunes está treinando para o duelo com o tetracampeão mundial de boxe desde 2021 e compartilha com fãs a intensa rotina de preparação.

O primeiro contato de Whindersson com o boxe aconteceu em 2018, durante as gravações de um filme. Recentemente, o humorista anunciou uma pausa na carreira.