Fátima Bernardes se surpreende com Naiara Azevedo no BBB 22: 'lado emocional conta'

A apresentadora Fátima Bernardes comentou nesta segunda-feira (24), durante o 'Encontro', a supresa com o comportamento da cantora Naiara Azevedo no BBB 22. Segundo ela, como artista, o esperado era que a sertaneja lidasse melhor com a pressão causada pela exposição no jogo.

"Eu acho incrível nesse jogo é que não importa se é Camarote ou Pipoca, o lado emocional ele conta pra todo mundo igual", opinou Fátima sobre Naiara, que está no primeiro Paredão desta edição.

Fátima ainda opinou que a carreira de Naiara poderia ajudar nesse sentido, o que não aconteceu. "Porque a gente pensa numa pessoa que tem experiência, tem uma carreira, enfrenta o palco, o público, milhares de pessoas. Mas quando fica trancada ali na casa, mexe muito", pontuou.

Ansiedade na casa

Emparedada junto com Luciano e Natália, Naiara Azevedo chegou a cogitar desistir do programa ainda na noite de domingo (23), logo após a formação da berlinda. Conforme o relato da cantora, ela está se sentindo pressionada no confinamento.

Além disso, ainda no sábado (22), Naiara chegou a apresentar crise de ansiedade diante dos colegas de disputa, chorando em um dos quartos da "casa mais vigiada do Brasil". Após atendimento médico, ela retornou ao jogo.