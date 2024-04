No último sábado, 20, o advogado Thiago Barreira Romcy comemorou seus 40 anos entre amigos com uma festa em casa. O luxuoso apartamento no bairro do Meireles foi o cenário perfeito para o momento especial, especialmente decoração por Priscila Capelo para a festa.

Circulando por lá, na parte gastronômica, Confité e buffet de Silvana Romcy, além dos irresistíveis doces da Doce Mel.

Legenda: Tatiana Romcy, Fúlvio e Isabella Ribeiro Foto: Arquivo de Thiago Romcy

Animando a festa, Thieres e Yan Muller. Agito até altas horas.

Veja algumas fotos da festa:

Legenda: Thiago e Tatiana Romcy Foto: Arquivo de Thiago Romcy

Legenda: Léo e Tayra Aguiar com Thiago Barreira Romcy Foto: Arquivo de Thiago Romcy

Legenda: Mariella Pompeu e Tatiana Romcy Foto: Arquivo de Thiago Romcy

