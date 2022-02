Eslovênia quebra câmera do BBB 22, brothers levam bronca da produção e perdem estalecas; veja vídeo

Após Eslovênia, participante do grupo "Pipoca", quebrar uma câmera da casa do Big Brother Brasil (BBB) 22, a produção chamou a atenção dos brothers e deu uma bronca nos confinados: "acabou a brincadeira". Em anúncio dado durante este sábado (5), os integrantes foram lembrados de que é proibido tocar nas câmeras e equipamentos.

Eslô, como prefere ser chamada, perdeu 200 estalecas e o restante da casa também sofreu punição. A produção descontou 100 estalecas de cada um.

Produção do BBB 22 “Como todos vocês já sabem, é proibido mexer nas câmeras e equipamentos. Essa noite, dona Eslovénia quebrou uma das câmeras da frente diante de todos vocês, além do mal uso frequente do microfone descumprindo as orientações"

Além disso, ainda acrescentaram: “e tem mais: os avisos de movimentação devem ser atendidos imediatamente, sem corpo mole. Dona Eslovénia perde 200 estalecas e toda casa perde 100 cada um. Acabou a brincadeira. Jogo segue, sem comentários”.

ENTENDA O QUE É ESTALECA

A estaleca é a moeda corrente no BBB. Os brothers podem usar o que ganham ao longo da semana em tarefas individuais ou coletivas para fazer compras da xepa e do vip, áreas de alimentação do reality.

Todos os concorrentes começam o jogo com a mesma quantidade de estalecas, depositada em uma conta pessoal. Ao longo do tempo, os bancos apoiadores do programa mudaram.

Nos primeiros programas, os brothers recebiam um cartão magnético e sacavam dinheiro em um típico caixa eletrônico instalado no confessionário. As estalecas são válidas apenas na casa, não sendo convertidas em reais após a saída do participante.