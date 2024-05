Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (3)

A novela 'Paraíso Tropical' desta sexta-feira (3) vai ao ar às 17:35, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, – Antenor fala para Olavo que ele está demitido que vai chamar a polícia.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta sexta-feira

– Antenor fala para Olavo que ele está demitido que vai chamar a polícia. Olavo e Jáder fogem e são atingidos. Paula, Hermínia e Clemente pressionam Jarbas e ele acaba falando que trocou as amostras de sangue. Paula abre a porta do quarto onde está o delegado, que prende Bebel e Jarbas. Bebel aproveita um momento de distração da polícia e foge. Virgínia chega ao hospital e descobre que Iracema salvou Belisário. As duas se abraçam.

Paula conta a Lúcia que Antenor não é o pai do filho de Bebel, mas ela diz que já está decidida a voltar para Vitória. Ferido, Jáder pede que Olavo o leve para o hospital. Olavo abre a porta e joga Jáder para fora do carro. Na fuga, Bebel cai no chão e é presa. Gustavo e Dinorá se encontram no parque onde os dois se conhecerem e descobrem que os filhos armaram tudo. Nervosa, Alice joga um objeto em uma camareira do hotel.

Daniel bate o carro e perde Olavo de vista. Jáder morre a caminho do hospital. Cássio tenta convencer Lúcia a não cometer o mesmo erro do passado e procurar Antenor. Daniel procura Olavo na casa de Marion, Antenor chega e conta que Jáder, antes de morrer, falou que Ivan é seu filho. Olavo revela que matou Taís. Olavo e Ivan discutem. Na confusão, os dois se matam. Camila conta para Fred que terminou com Mateus e que ainda o ama.

Os dois se beijam. Iracema e Virginia discutem na portaria. Tiago é promovido. Neli conta a Heitor que está trabalhando e os dois reatam. Antenor vai até a casa de Paula e pede desculpas a Lúcia. Ela revela que está grávida. Dinorá e Gustavo se casam na igreja. Correndo o risco de perder o apartamento, Marion vira camelô. Bebel conta que vai posar nua. Paula e Daniel são pais de gêmeas. Fim.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:35, na Rede Globo.