Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (3)

A novela 'Alma Gêmea' desta sexta-feira (3) vai ao ar às 17:10, após 'Roubo nas Alturas'. Nesse capítulo, Luna se joga na frente de Rafael e é atingida.

Luna se joga na frente de Rafael e é atingida. Guto e seu comparsa fogem com as joias. Luna é levada para o hospital. Rafael fica o tempo todo ao lado dela, desesperado. Luna se vê num túnel e vai na direção da luz. Rafael pede que Luna volte para ele. Luna ouve Rafael, tenta voltar, mas acaba se desviando em seu caminho. Luna morre e, logo em seguida, Jacira, uma índia, tem uma filha.

Cristina dá dinheiro a Guto e pede que ele desapareça. Guto concorda, mas afirma para Cristina que a ama e vai voltar um dia. Rafael pede que Bernardo destrua todas as mudas da rosa Luna e que vai manter só um pé em sua estufa.

Cristina esconde as joias no compartimento secreto de uma escrivaninha. Rafael mantém o ateliê de Luna exatamente como ele estava. Cristina se oferece para ajudar a criar Felipe. Rafael agradece a Cristina por sua generosidade. O Pajé diz a Jacira que sua filha veio ao mundo com uma missão e dá a ela o nome de Serena.

Que horas começa?

