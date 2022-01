Estalecas do BBB: o que são e como são usadas

A estaleca é a moeda corrente no Big Brother Brasil (BBB). Os brothers podem usar o que ganham ao longo da semana em tarefas individuais ou coletivas para fazer compras da xepa e do vip, áreas de alimentação do reality.

Todos os concorrentes começam o jogo com a mesma quantidade de estalecas, depositada em uma conta pessoal. Ao longo do tempo, os bancos apoiadores do programa mudaram. Nos primeiros programas, os brothers recebiam um cartão magnético e sacavam dinheiro em um típico caixa eletrônico instalado no confessionário.

Atualmente, eles fazem transferência por Pix de um aparelho disponibilizado em uma sala especial. O valor é repassado para o responsável pelas compras da semana.

As estalecas são válidas apenas na casa, não sendo convertidas em reais após a saída do participante. No mercadinho, os jogadores encontram dois tipos de mercadorias: os itens individuais, adquiridos livremente por cada um dos participantes, e as mercadorias coletivas, que só podem ser compradas se todos da casa concordarem em colaborar com uma quantia mínima.

Em 2022, a direção do programa anunciou que itens poderão ser comprados para serem usados nas festas. Ainda não se sabe o que são esses adicionais.

Como ganhar estalecas no BBB?

Legenda: Aplicativo funciona como um plataforma de compras da vida real Foto: Reprodução/TV Globo

As estalecas podem ser conquistadas durante as provas que acontecem todo domingo. Na competição, os brothers são divididos em dois grupos e, além de um maior número de estalecas, o time vencedor ganha prêmios e regalias especiais.

Com as estalecas na mão, os confinados fazem as compras da semana em um mercado virtual. Nos primeiros programas, uma feira era montada no jardim da casa.

Outra forma de ganhar estalecas é a publicação diária de fotos e vídeos no "feed BBB". Os brothers somam diferentes valores por cada publicação.

Assim como no mercado financeiro, o valor da estaleca está sujeito à inflação. Sem nenhum aviso, os preços podem ser reajustados a cada semana, o que obriga os jogadores a repensarem a estratégia para equilibrar as despesas e não estourarem o orçamento da casa.

Punições afetam poder de compra dos brothers

Além de ganhar estalecas, os BBs podem perdê-las. Eles podem ser punidos com redução de saldo da moeda da casa caso deixem de cumprir algumas das regras.

Punições mais comuns:

Esquecer de usar o microfone;

Atrasar provas após aviso da produção;

Comer alimentos fora das áreas estabelecidas entre xepa e vip;

Não gravar o raio-x diário;

Quebrar objetos da casa

Os valores das punições são diferentes para cada tipo de punição e podem passar por diferentes avaliações. Os brothers podem perder de 50 a 500 estalecas por infração.

As punições são públicas e aparecem no telão ao serem detectadas pela produção.